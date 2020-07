A Fidesz-szavazók szerint is több pénzt kell adnia a Lánchídra a kormánynak

A Népszava megbízásából a Publicus Intézet készített közvélemény-kutatást.

A budapesti lakosság döntő többsége úgy vélekedik, hogy a Lánchíd felújításának ügye nemzeti ügy, emiatt pedig a kormánynak több forrást kell adnia erre – ez derül ki a Publicus Intézet felméréséből, amelyet a Népszava felkérésére készítettek.

Fotó: pixabay.com CCO

Az összes megkérdezett 63 százaléka válaszolt határozott igennel, és 7 százalék választotta az inkább igen válasz-opciót azon kérdésre, hogy

"Ön elvárná a kormánytól, hogy magasabb összeggel vegyen részt a Lánchíd felújításában?"

A Népszava cikke szerint a fővárosi lakosságnak aligha kérdéses, hogy politikai ügy lett a Lánchíd felújításából, a megkérdezettek 61 százaléka szerint ugyanis a kormány nehéz helyzetbe akarja hozni a fővárosi önkormányzatot azzal, hogy nem emel a támogatási összegen. A cikk szerint a kormánypárti szavazók negyede is ugyanígy vélekedik. Politikai játszmának tudja be a megkérdezettek 53 százaléka azt is, hogy a főváros megtiltotta az augusztus 20-ai tűzijátéknál a Láncíd használatát annak állapotára hivatkozva.

"A Publicus Intézet felmérése szerint a budapestiek 70 százaléka szerint a kormánynak több pénzt kellene adnia az átkelő felújítására, mint az a 6 milliárd forint, amelyet még a korábbi Tarlós-kabinetnek ígért. A fideszes szavazók harmada is hasonlóan vélekedik, az ellenzéki táboron belül viszont elsöprő a többség (90-98 százalék), ráadásul a bizonytalanok háromnegyede is többet vár a kormánytól"

- olvasható a cikkben.

A megkérdezettek 95 százaléka úgy vélekedik, hogy a Lánchíd nem egyszerűen csak egy közlekedési útvonal, hanem szimbólum is. A válaszadók 84 százaléka szerint inkább országos, mintsem fővárosi jelentősége van a Lánchídnak (ezt 10 százalék véli így).

A híd használhatatlanná válása esetén a megkérdezettek 38 százaléka a kormánynak róná fel a bajt elsősorban, és közel 14 százalék tartaná Tarlós István korábbi főpolgármestert felelősnek a kialakult helyzetért.

Karácsony Gergely mostani főpolgármestert 26 százalék tartaná felelősnek, ha nem lehetne használni a Lánchidat, pártpreferencia szerint viszont a fideszes szavazók csaknem háromnegyede tartaj őt felelősnek a helyzetért.

A válaszadók 16 százaléka úgy látja, a kormány és Karácsony egyaránt felelős, erről leginkább a bizonytalan pártválasztók (21 százalék) gondolkodik így.

"A budapestiek kétharmada szerint viszont Karácsonynak akkor is neki kell fognia a felújításhoz, ha az önkormányzat szerint nincs rá elég fedezet – ebben többség mutatkozik az ellenzéki szavazók között is. Az ellenzékiek abban viszont már nem bíznak, hogy a kormány végül kipótolná a hiányzó összeget, ha elfogy a pénz. Az összes megkérdezett fele ugyanakkor úgy véli: a kormány biztosítaná a szükséges forrásokat. A legérdekesebb a fideszes választók hozzáállása: 74 százalékuk szerint a kormány kipótolná az esetlegesen hiányzó összeget"

- áll a Népszava cikkében.