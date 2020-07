Hiánypótló, ingyenes fesztivált szerveznek a Balaton mellé – az egész család élvezni fogja

Kisebb, rövidebb, különleges programokat kínáló, de ingyenes fesztivált rendeznek július 24-25-én Kapolcson.

Idén nyáron sem kell nélkülözniük a színvonalas kulturális kikapcsolódásra és gasztronómiai élményekre vágyóknak Kapolcs különleges atmoszféráját. A nemzetközi minta alapján Magyarországon is egyre népszerűbb kezdeményezés, az Open Mic Budapest szervezői két napra Kapolcsra költöztetik a fővárosi klubok eseményeinek legsikeresebb előadóit, „ráadásként” pedig fellép a világzene élvonalába tartozó Meszecsinka, valamint a török anatóliai poszt-folk kategóriába tartozó Arif Erdem Ocak. A színpad a maradék időben a feltörekvő zenészeké, akik akár a közönség soraiból is kikerülhetnek – innen a név is: Open Mic, vagyis szabad mikrofon.

Az már korábban beigazolódott – egyebek között Kapolcson –, hogy a műfaj kültéri, vidéki fesztiválváltozatának is van létjogosultsága. Az Akáckupola alatt megrendezett Open Mic Fesztivál nyitott idősávjaira akár a helyszínen is jelentkezhetnek zenészek, illetve a stand-up comedy is képviselteti magát; további részletek a www.openmicbudapest.com oldalon találhatók.

A hatályos járványügyi szabályokat követve egyszerre legfeljebb 500 néző lehet jelen, ezért csak a szervezők által ingyenesen kibocsátott karszalagokkal lehet belépni a fesztivál területére, és természetesen minden egyéb járványügyi rendelkezést betartanak a szervezők.

Bár idén júliusban rövidebb és kisebb lesz a fesztivál, a „kapolcsi élmény” így is garantált.

Az eseményt a Völgyhétvégéktől függetlenül, amik a három szeptemberi és az első októberi hétvégéken lesznek, tartják meg.