Itt van a koronavírus második hulláma: Európaszerte döbbentesen megugrott az esetek száma

Durva a helyzet.

Számos európai államban ismét meredeken emelkedik a koronavírussal regisztrált fertőzöttek száma, emiatt pedig különböző korlátozó intézkedéseket vezetnek be. A környező országok közül Romániában ezer fölött van a napi új fertőzöttek száma, Lengyelországban stabilan 400-500 új beteg van, újra kitört a járvány Horvátországban és Ausztriában is, de emelkedik a fertőzöttek száma Csehországban is. Egyre súlyosabb a helyzet a nagy európai országokban is. Magyarországon továbbra is alacsony afertőzöttek száma. Az Origo körképe.

Németország

A Robert Koch német közegészségügyi intézet (RKI) vezetője, Lothar Wieler kedden aggodalmát fejezte ki a koronavírusos esetek növekvő száma miatt. A szakember úgy látja, az emberek már nem elég óvatosak. Emiatt a napi új fertőzöttek száma kedden a két héttel ezelőtti csaknem duplájára, 638-ra nőtt. A napi új fertőzések átlaga egy hete már 557, miközben július közepén még 350-nél kevesebb volt.

Hozzáfűzte: Míg korábban nagyobb járványgócokhoz voltak köthetők a fertőzések, most sok elszórt esetről tudni. Wieler szerint egyelőre nem tudni, hogy a jelenlegi trend a második hullám kezdetét jelzi-e, de könnyen előfordulhat.

A német külügyminisztérium a fertőzések emelkedő számára és a lezárásokra hivatkozva azt javasolta állampolgárainak, hogy ha nem muszáj, akkor ne utazzanak Katalónia, Aragónia és Navarra spanyol régiókba.

Közben Markus Söder bajor tartományi miniszterelnök Bajorországban a járvány terjedéséért részben az Ausztriából hazatérő nyaralókat tette felelőssé.

Németországban eddig 207 416 fertőzöttje és 9206 halálos áldozata van a koronavírus-járványnak.

Románia

Romániában továbbra is meghaladja az 1100-at az egy nap alatt diagnosztizált koronavírus-fertőzések száma, kedden 1151 új esetet mutattak ki, ami alig marad el az eddigi negatív rekordnak számító, szombati 1284-től. A minimális csökkenés csupán a hétvégi kevesebb teszteléssel magyarázható.

Ez csaknem harminc százalékkal meghaladja az utóbbi két hét napi átlagát.

A múlt héten az új esetek száma rendre meghaladta az elmúlt két heti átlag másfélszeresét.

Kiemelkedően sok, 33 halálesetet jelentettek kedden, ami másfélszerese az előző két hét napi átlagának. Ezzel 2239-ra nőtt a járvány romániai áldozatainak száma.

Az ismert aktív fertőzöttek száma 18 686, közülük 6970-et ápolnak kórházban, az intenzív kezelésre szoruló súlyos esetek száma pedig 357-re emelkedett.

Ugyanakkor Romániában továbbra is általános probléma, hogy a lakosság egy jelentős része nem veszi figyelembe a járványügyi korlátozásokat, a kormány és az alkotmánybíróság harcának pedig az lett az eredménye, hogy július 3-21. között nem lehetett hatósági karantént elrendelni. Egy dél-romániai megyében – a ferrőzési gócpontnak számító Argesben – a szabadban is kötelezővé tették a maszkviselést, amennyiben kettőnél több személy tartózkodik egymás közelében.

Ukrajna

Ukrajnában az azonosított fertőzöttek száma kedden 919 új esettel 66 575-re nőtt, a halálos áldozatoké pedig újabb tizenhárommal 1629-re. Hétfőn még „csak" 807 új fertőzöttet mutattak ki.

Az aktív betegek száma 28 202-re emelkedett. A legtöbb új fertőzöttet ismét a nyugat-ukrajnai Lviv megyében regisztrálták, de a részben magyarok lakta Kárpátalján is sok az új fertőzött. Ukrajnában nagy valószínűséggel azért a nyugati országrész a legfertőzöttebb, mert onnan járnak a legtöbben Nyugat-Európába dolgozni. A vendégmunkásokkal együtt pedig a vírus is „ingázik" Ukrajna és az EU között.

Az sem segít a helyzeten, hogy Kijevben gyakran tüntetnek.

Közben egyre több parlamenti képviselő Makszim Sztepanov egészségügyi miniszter távozását követeli, mert szerintük a vezetése alatt a minisztérium nem képes megfékezni a koronavírus terjedését az országban, továbbá az egészségügyi alkalmazottaknak a tárca kétszeres áron vásárolt védőruházatot, ráadásul több havi késéssel.

Szerbia

Szerbiában a regisztrált új fertőzöttek száma hétfőn döntött negatív rekordot, aznap 467 embernél mutatták ki a koronavírust, a halálos áldozatok száma pedig 8 volt. Kedden kicsivel kevesebb, 411 főt diagnosztizáltak koronavírussal, a halottak száma viszont 9-cel nőtt. Az fertőzöttek összlétszáma 24 141, az elhalálozottaké 543. Az aktív esetek száma 9551, a kórházakban 171-en fekszenek kritikus állapotban. Szerbiában a járvány terjedéséhez jelentős mértékben hozzájárulhatott, hogy még ezelőtt 10 nappal is nagyszabású tüntetésekre került sor a nagyobb városokban, az egyesült baloldali és szélsőjobboldali ellenzék részéről.

Horvátország

A horvátoknál július elején szabadult el újra a járvány. Miközben előtte hetekig napi 1-2 fertőzött volt csak, a turisztikai szezon kezdetével a horvát tengerpartra utazók körében és a fővárosban, Zágrábban újra sok lett a beteg. Július 11-én a 4,5 milliós Horvátországban 140 új beteget regisztráltak, múlt héten a napi új esetek száma 80 és 100 között volt.

Belgium

Belgiumban több mint egy hete egyre gyorsuló ütemben terjed a koronavírus-járvány. Átlagosan naponta 279 újabb embernél mutatják ki a vírust.

A regisztrált esetek csaknem felét az antwerpeni régióból jelentik. Cathy Berx, az antwerpeni régió kormányzója szintén július 28-án közölte, hogy az új rendelkezés értelmében minden lakosnak lehetőség szerint otthon kell maradnia.Minden üzletnek, bárnak és étteremnek 23 órakor be kell zárnia. Ezt követően csak indokolt esetben, főként hazatérés céljából szabad az utcán tartózkodni, de egyébként este 23 és reggel 6 órák között kijárási tilalom van érvényben Antwerpenben.

Minden nyilvános helyen, beleérve a vendégáltóipari egységeket is, az arcmaszk használata még az asztalnál ülve is kötelező, kivéve étkezés és ivás idején.

Továbbá semmiféle rendezvény, fesztivál, illetve akár csak keveseket is vonzó esemény megtartása tilos, beleértve a sportrendezvényeket is.

Múlt hét folyamán csaknem kétezer új fertőzöttet regisztráltak az orzságban, ami 71 százalékos növekedést jelent az azt megelőző hét adataihoz képest.Belgiumban a fertőzöttek összlétszáma 66 428, ebből kedden regisztrált eset 402, ez a szám hétfőn 299, vasárnap azonban 528 volt. A halottak száma 9822, ebből 1 keddi eset. Az aktív fertőzöttek szám rendkívül magas, 39 154.

Spanyolország

A spanyol helyzet súlyosságát jól jelzi, hogy Nagy-Britannia már karanténra kötelezi a Spanyolországból visszatérőket. Ez azért súlyos csapás a spanyol gazdaságnak, mert sok angol nyugdíjas vásárolt nyaralót Dél-Spanyolországban.

Ahogy azt fentebb írtuk, a német külügy pedig azt javasolta állampolgárainak, hogy ha nem muszáj, akkor ne utazzanak a turisták körében népszerű Katalónia, Aragónia és Navarra spanyol régiókba.

Kedden úgy döntöttek, hogy a fővárosi régióban augusztus 6-től kötelezővé teszik maszkviselést, a szórakozóhelyek pedig éjjel 2-ig maradhatnak nyitva. A nyilvános és családi események tekintetében egy 10 fős felsőhatárt vezetnek be.

Egészen friss hír, hogy koronavírusos lett Mariano Díaz, a Real Madrid futballistája is.

Spanyolország összesen 325 862 fertőzöttet regisztráltak, ebből hétfőn 2 120-at. A halottak összlétszáma 28 434.

A koronavírussal fertőzöttek száma világszinten a 16,7 millióhoz közelít, a halottaké a 660 ezerhez, a gyógyultak száma pedig 10,3 millió körül van.

Forrás: Origo

Kép: Pixabay