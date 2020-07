A Media1 szakportál műsorának rendkívüli adásában, a Spirit FM rádióban adott interjút Bodolai László, az Index.hu Zrt. igazgatóságának elnöke, aki elsősorban Dull Szabolcs főszerkesztőt teszi felelőssé az Index szerkesztőségének széteséséért – írja a Magyar Hang. Bodolai szerint a kormánypártoknak nem volt közük az Index szétrobbantásához. „Úgy esett szét, hogy nem kellett belenyúlniuk, röhögnek a markukba”. Elmondása szerint teljesen elképzelhetetlen, hogy a Fidesz keze van az Index szétesésében. Bodolai reménykedik, hogy néhányan meggondolják magukat a szerkesztőségből, és mégis maradnak.

A Spirit FM-en a Media1 rendkívüli műsorában Bodolai László, az Index.hu Zrt. elnöke azt mondta, bármit tett volna, a mostani helyzet alakult volna ki – írja a Magyar Hang.

A szerkesztőség „bedobta az all in-t”, pedig nem volt miért, hiszen Gerényi Gábor még azelőtt lemondott a reformtervekről, hogy kikerült volna az Index oldalára a szerkesztőségi függetlenség veszélybe kerülését jelző barométer.

Ha ez azért történt, mert már előkészületben volt egy új lap, azt súlyos hibának tartja, ha pedig a volt indexesek két héten belül új oldalt hoznak létre, olyan kiadóval, amely egy hónapja be van jegyezve, akkor bocsánatkérést vár mindenkitől, mert akkor színjáték volt az egész

Megismételte, az teljesíthetetlen feltétel volt, hogy vegye vissza Dull Szabolcsot, akinek hátrébb kellett volna lépnie, ha nem az volt a célja, hogy az Index felrobbanjon.

több újságíró bocsánatot kért tőle, mert a történtekkel nem értenek egyet, ezért reméli továbbra is, lesz, aki meggondolja magát, és a megmaradó emberek által választott új emberekkel tovább lehet működtetni az Indexet.

Sztankóczy András és Szombathy Pál reményei szerint vele maradnak az igazgatóságban, kap folyamatosan önéletrajzokat, de nem adott fel hirdetést, ő nem keresett meg senkit, nem is tud erről.

Bodolai szerint az Index a bázisdemokrácia alapjain működött, a szerkesztőségen ezért csak kisebb reformokat sikerült átvinni.

Törzsi alapon ment a felelősségi rendszer. Volt, akinek nagyobb hibát is elnéztek, másokat kisebbekért is letoltak, nehezen fogadták be a külsősöket. Önjáró, kreatív szerkesztőség volt, de a negatív visszacsatolásokat nehezen viselték.