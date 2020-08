Ez lesz, ha bevezetik a 13. havi nyugdíjat

Az MNB közgazdászai jelentésükben részletesen megvizsgálták a 2021-es büdzsé egyik legjelentősebb új tételét, a 13. havi nyugdíj fokozatos visszaépítésének kérdését.

Április 6-án új Gazdaságvédelmi Akciótervet fogadott el, amelynek részét képezi a Család- és Nyugdíjasvédelmi Program is. Ennek alapján 2021-től fokozatosan bevezetésre kerül a 13. havi nyugdíj is, amire azok lesznek jogosultak, akik a kifizetést megelőző naptári évben is nyugdíjasok voltak, illetve azok, akik nyugdíjszerű ellátásokban és járadékokban részesültek.

A Program tervezete szerint

2021 februárjában a nyugdíjasok a januári nyugdíjuk összegének 25 százalékát kapják meg, 2022-ben a havi nyugdíj 50 százalékát, 2023-ban a havi nyugdíj 75 százalékát, 2024-től kezdődően pedig minden évben egy teljes havi összegű nyugdíjat kapnak meg az ellátottak pluszjuttatás formájában.

Az MNB becslései szerint így jövőre csaknem 2,6 millió nyugdíjas részesül az egyheti nyugdíjkifizetésben. Az intézkedés ugyanakkor 77 milliárd forintos többletkiadást is jelent majd a nyugdíjalap számára 2021-ben.

A jegybank szakértői emellett azt is kiszámolták, hogy az öregségi nyugdíjasok esetében az egyheti többletjuttatás 36.800 forint körül alakulhat jövőre. Ezt ugyanis a nyugdíj havi összege határozza majd meg, amely 2021-ben 134 ezer forint körül alakulhat. 2024-ig azonban a havi átlag nyugdíj akár a 160 ezer forintot is elérheti, így 2024 februárjában ekkora lehet a 13. havi nyugdíj összege is.

