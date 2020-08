"Most kell megragadni a lehetőséget!" – így hozhatjuk a legtöbbet a koronavírus után vállalkozásainkból

Az MKB tradícionálisan erős vállalati bank és ez a hagyomány és fókusz még tovább erősödik 2020-ban. A cégek számára a jelenlegi időszak – a pandémia következményei ellenére – a lehetőségek éve lehet.

Az MKB Bank a 2015 és 2019 között eredményesen reorganizált tőkeerős pénzintézet dinamikusan és nyereségesen működik. Az MKB átszervezésének hatékonysága az európai kereskedelmi bankok között is egyedülálló teljesítmény.

Az Európai Bizottság által felügyelt időszak sikeres lezárása után a 2020-as év az MKB és ügyfelei számára is egyaránt a lehetőségek éve.

Pandémia – lehetőségek a fejlődésre

„Az MKB célja, hogy kivétel nélkül, minden támogatott hitel és pénzügyi eszköz elérhető legyen a banknál”

– mondja Szarka László, az MKB Bank igazgatója. „A célunk megvalósulni látszik, hiszen saját konstrukcióink mellett az Exim Bank, a Magyar Nemzeti Bank NHP termékei és a Széchényi kártya program hiteltermékei is elérhetőek nálunk, amelyekhez szakértő pénzügyi-tanácsadói támogatást is biztosítunk.

Ezek a termékek – többek között – beruházásra, elmaradt fejlesztésekre vagy akár a vállalkozások likviditásának megőrzésére is használhatóak és nyugodtan állíthatjuk, hogy a pandémia következményeinek ellenére, 2020 a lehetőségek éve lehet a vállalatok számára. Most ugyanis olyan konstrukciókat tudunk biztosítani a régi és új ügyfeleinknek, melyekkel megerősödve folytathatják működésüket.

Most kell megragadni a lehetőséget! – tette hozzá Szarka László.

A vállalkozások is érdeklődőek

Az MKB-nál az elmúlt hetekben tapasztalt megnövekedett hiteligénylési aktivitás is mutatja, hogy a vállalkozók is nyitottak a „lehetőségek évében”.

Az mindenki számára világos, hogy a válság nagyon eltérő mértékben érintette az egyes ágazatokat, de az is látszik, hogy még azokban az iparágakban is sokan a lehetőséget fedezték fel, melyeket jobban megviselt a helyzet. A bátrabb cégek számára, – a túlzott kockázatvállalás kerülése mellett – a jelenlegi helyzet lehetőség is lehet a piacszerzésre.

Forrás: MKB