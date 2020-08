Folytatódik a trópusi idő, de a hosszú hétvégére szóló prognózis derűlátásra ad okot

Szerdáig érdemi változás nem várható, marad a záporokkal, zivatarokkal sűrűn tarkított idő, de a hosszú hétvégére – legalábbis legnagyobb részére – megváltozik már a kép. Csütörtöktől kezdődően ugyanis szárazabb, melegebb levegő áramlik fölénk, naposabb, csapadékmentesebb időre készülhetünk. Vasárnap a nap második felében azonban hidegfront érkezhet.

Változóan, északon eleinte többnyire erősen felhős lesz az ég, emellett északon kevesebb, délen több napsütésre számíthatunk – olvasható a meteorológiai szolgálat honlapján.

Kezdetben főként északon, majd késő délután már másutt is valószínű zápor, zivatar, helyenként felhőszakadás is lehet. Néhol megélénkül a déli szél, zivatarok környezetében viharos széllökések is lehetnek. A legmagasabb nappali hőmérséklet 26 és 32 fok között alakul. Késő estére 18 és 23 fok közé hűl le a levegő.

(met.hu)

Cikk- és címlapkép: pixabay.com