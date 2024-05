Rájár a rúd Orbán Viktorra a napokban, több dolog sem jött be neki

A Central Médiacsoporthoz tartozó 24.hu számára kedvező ítélet született pénteken a Fővárosi Törvényszéken az Orbán Viktor miniszterelnök által a hírportál szerkesztősége ellen indított perben. Orbán Viktor több sajtópert is elveszített a közelmúltban hasonló ügyekben.

Az ítélethirdetésen a bíróság 205.740 forint perköltség, továbbá 36 ezer forint állami bírósági illeték megfizetésére kötelezte Orbán Viktor budapesti lakost, Magyarország miniszterelnökét, a Fidesz elnökét. Azért kell fizetnie, mert az ítélet szerint megalapozatlanul citálta bíróság elé a 24.hu szerkesztőségét - számolt be a Media1.hu.

Fotó: Facebook/Orbán Viktor

A Media 1 tudósítójának beszámolója szerint dr. Mikus Zsuzsanna, a Fővárosi Törvényszék bírója megállapította, Orbán nem magánszemély, hanem közéleti szereplő, a róla megjelent cikk pedig egy közüggyel kapcsolatos gazdasági vita. A 24.hu szöveghűen tájékoztatott Hens Reisch, a SPAR vezérigazgatójának a Lebensmittel Zeitungban közölt nyilatkozatáról Orbán oligarcháiról és arról, miért kényszerül a SPAR vezetője vagyonkivonásra Magyarországról.

Az ítélet szerint a felperes sem vitatta azt, hogy az állítások elhangzottak a lapban. Ezekről azután a 24.hu portál objektíven és jóhiszeműen közölt információt lapszemléjében. A lap tehát a sajtótörvénynek megfelelően járt el – állapította meg a bírónő.

Több pert is elveszített első fokon a kormányfő

A miniszterelnök több más lapot is beperelt a SPAR vezérigazgató nyilatkozatának átvétele miatt. Így járt az állítást elsőként szemléző Economx, az Index, a 24.hu, a 444.hu, a Hírklikk, a Klubrádió, a Magyar Narancs, kétszer is az RTL.hu, továbbá a Pécsi Stop. Orbán a pereket elvesztette első fokon, kivéve a Hírklikket, ahol még nem került sor ítélethirdetésre, valamint kivétel a Klubrádió is, amely ellen nyerni tudott a kormányfő (a rádió már jelezte, fellebbezést nyújt be az igazságtalannak tartott ítélet ellen.). A 444.hu esetében elállt a pertől a mai ítélethirdetés előtti napon a miniszterelnök, a több százezer forintra rúgó perköltség viselésére ugyanakkor kötelezte őt a bíróság.