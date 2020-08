Óriási elismerést kapott Müller Cecília – Ferenc pápa áldása is eljutott hozzá

Müller Cecília országos tisztifőorvos átvette a Szent István-díjat Spányi Antal megyés püspöktől Székesfehérváron kedden.

Müller Cecília országos tisztifőorvos vehette át Székesfehérváron a Szent István-díjat. A korábbi Fejér megyei tisztifőorvos, aki egyébként lelkipásztori munkatársként is tevékenykedik, a „kaspóban” vált híressé az egész országban.

Müller Cecília nevét talán mindenki ismeri. Az országos tisztifőorvos a koronavírus-járvány kapcsán rendszeresen látta el információkkal a lakosságot az operatív törzs sajtótájékoztatóin.

2004-ben a Szent István Emlékérem és Díj alapításakor a névadó király keresztény öröksége szolgált iránymutatásul. Minden évben annak ítélik oda, aki az egyéni életében és közösségi tevékenységében is példát tud adni a magyar társadalomnak.

Nem gondoltam volna, hogy egy ilyen rangos kitüntetésben fogok részesülni, ráadásul hazai terepen, a székesfehérvári embereknek a jóvoltából.

Müller Cecília életében fontos szerepet tölt be a hit: munkája mellett lelkipásztori kisegítőként kapcsolódik be a liturgiákba.

Ferenc pápa áldását Spányi Antal megyéspüspök tolmácsolta a díjazottnak.

A díjra munkája, hivatása, küldetése érdemesítette, amely egyre nagyobb feladatokat bízott rá: 2010-ben már feladata volt a vörösiszap-katasztrófa elhárításának irányítása, tíz év múlva pedig jött a Covid-19-pandémia, ami olyan feladat elé állította őt és az egész országot, amelyre nem volt még példa. Ekkor mindennapjaink részévé vált a koronavírus mellett az operatív törzs tájékoztatója.

"A számokat elmondtuk, de ezt el tudta volna mondani bárki. Az embereknek szükségük volt értékelésre is, hogy ezek a számok mit tükröznek, hiszen a számok mögött emberek vannak. El akartuk mondani, hogy milyen korú emberek, kik ők, hogyan fertőződtek meg, hogyan kerülhették volna el a fertőzést. Az életnek ezen kívül számos olyan kérdése volt, amit még egy-egy nap próbáltunk a számok mellé rejteni, igyekeztünk beszámolni a döntések lényegéről és értelméről. Így próbáltuk megnyerni az emberek figyelmét, bizalmát és a legfontosabbat: együttműködését a hatóságokkal"

- idézte fel a nehéz időszakot Müller Cecília.

Persze az emberek fantáziáját is beindította a három pulpitus, amik azóta már nemes egyszerűséggel csak kaspókként kerülnek szóba, és mégis mindenki tudja miről van szó. Rengeteg mém született, amit az operatív törzs tagjai is figyelemmel követtek, sőt, Müller Cecília relikviát is őriz ebből az időszakból.

Azóta is a polcomon van az a térbeli figura, melyet papírból lehetett kivágni és összehajtogatni. A kaspóba ültetett operatív törzset ábrázolja. Úgy gondolom, hogy nagyon sokan kényszerültek otthon maradni, ez egyfajta megnyugvást és elfoglaltságot jelentett az embereknek. Ezekben a nehéz időkben egyáltalán nem baj, ha humor is van az életünkben.

Forrás: FMC

Kép: MTI/Vasvári Tamás