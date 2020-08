Szinetár Miklós a Válasz Online-nak adott interjúban úgy nyilatkozott, az, hogy Vidnyánszky kuratóriumi elnök lett, több mint bűn – hiba. Szinetár ugyanakkor megvédte egykori növendékét azoktól, akik kétségbe vonják művészi nagyságát, de a lapnak elmondta azt is, miért kellene szerinte lemondania.

A Válasz Online-nak adott interjút Szinetár Miklós, melyben arról beszélt többek között, hogy – bár a művészi nagyságát lehetetlen megkérdőjelezni – miért kellene lemondania Vidnyánszky Attilának a Színház- és Filmművészeti Egyetemet fenntartó alapítvány kuratóriumi elnöki tagságáról.

Az, hogy Vidnyánszky kuratóriumi elnök lett, több mint bűn – hiba. Nem is annyira a hatalomról beszélek. A hatalmak olyanok, amilyenek, sokezer éve így működnek. Hol brutálisan, hol meg bonyolultabb ravaszsággal. Attilának azonban nem lett volna szabad igent mondania erre. Egyrészt: aki ennyi állást tölt be egyszerre, miközben nagyon sok előadást is rendez, az megkérdőjelezi, hogy betölti-e azokat a hivatalokat rendesen. Másrészt egy ilyen patinás egyetem életében bekövetkező ekkora változásnál feltétlenül szükséges a konszenzus. Olyasvalakire van szükség, akit a szakma többsége elfogad. Azért nem értem a viselkedését, mert az a Vidnyánszky, akit én ismerek, tehetséges művész, ráadásul tényleg szeretetre méltó ember. […] Ezt a feszült helyzetet úgy lehet most feloldani, hogy Vidnyánszky Attila fölényesen és elegánsan lemond a teherről, amit a kuratórium elnöksége jelent.

Szinetár Miklós, az Opreaház korábbi főigazgatója 51 éven át dolgozott a Színművészetin, ez idő alatt tanította többek közt éppen Vidnyánszkyt is, akit nemrég kineveztek az alapítványi tulajdonba adott egyetem kuratóriumi elnökének.

Vidnyánszky kinevezése tiltakozást váltott ki a Színház- és Filmművészeti Egyetemen (SZFE), több oktató rögtön felmondott, majd távozott Székely Gábor rendező és tanár is, Fullajtár Andrea pedig csak a diákjai miatt maradt. Ugyanígy a hallgatói önkormányzat sem fogadja el a kuratóriumot. Ráadásul Vidnyánszky a Kaposvári Egyetemen is pozícióban marad, ő lesz a művészeti karért felelős rektori megbízott, vagyis nem létezik már nélküle színészképzés Magyarországon.

Ha Attila ma is az, akit én megismertem, akkor most azt kell, hogy mondja: nem boldogok tőlem, köszönöm szépen, mégsem csinálom. Már csak saját büszkesége okán is le kellene mondania a kuratóriumi elnökségről. Annál ő jelentősebb személyiség, hogy ott legyen csak azért is, még akkor is, ha ennyi jelentős ember elutasítja a személyét. Persze olyan nincs a mai Magyarországon, hogy valakit mindenki elfogad, ám a hiteles nevek többségének a támogatására szükség van. Nem a periférián lévő színészek, nem az interneten dühöngő lecsúszott literátorok, nem is a pártfegyelemből felsorakozók támogatására.