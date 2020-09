Szerdán is sajtótájékoztatót tartottak az SZFE-t elbarikádozó hallgatók, akik ezúttal a sajtó kérdéseire is válaszoltak az egyetem épülete előtt – számolt be a 24.hu és a 444.hu. Az egyetemet hétfő este óta megszállva tartó hallgatók kérdésre válaszolva elmondták, addig marad a barikád, amíg nem teljesülnek a kedden kihirdetett követeléseik. Azt is kijelentették, nem tartják legitimnek a Vidnyánszky Attila vezette kuratóriumot, ezért csak a minisztériummal lennének hajlandók tárgyalni és velük is csak nyitott ajtóknál, ha a követeléseik teljesültek.

Ahogy mi is megírtuk, szerdán érkezett a hír, hogy az egyetem vezetői eleget tesznek Vidnyánszky meghívásának, és találkoznak vele. Erről a hallgatók viszont azt mondták, hogy ők csak akkor hajlandók tárgyalni, ha teljesülnek a kedden megfogalmazott követeléseket, ami nagyjából azt jelenti, hogy visszamennek a kiindulópontra.

Ezzel a kuratóriummal nem akarunk tárgyalni

- mondta a HÖK elnöke. Szerintük nagyon más fogalmaik vannak a párbeszédről, mint Vidnyánszkyéknak, akik aláírt papírokkal érkeztek a minisztériumi tárgyalásra.

Azt is elmondták, tudomásuk szerint az SZFE lemondott vezetősége elsősorban a koronavírus okozta járványhelyzet miatt tárgyal Vidnyánszkyval, ettől még ez nem legitimálja a kuratóriumot, a vezetőségnek egyébként is az a dolga, hogy tárgyaljon.

Upor László rektor-helyettes a hallgatókat is megkérte, hogy vegyenek részt a megbeszélésen, de ők ezzel a kuratóriummal nem akartak tárgyalni.

A hallgatók fenntartják azt is, hogy a pártpolitikába nem szeretnének belefolyni.

A diákok elmondták, az egyetemfoglalásban részt vevő mintegy 250 hallgatóból 70-100 fős tagság fixen az egyetemen van, őrséget is állítanak a bejáratnál, és nem az oktatás akadályozása a céljuk, hanem az új vezetést nem akarják beengedni. A hallgatók számos adományt kaptak, így maszk, étel, higiéniai felszerelések is érkeztek adományként.

A 444.hu azt írja, hogy a diákok sajtótájékoztatója után az egyetem vezetői beszéltek, mivel ők éppen akkora értek vissza a Nemzeti Színházból, ahol Vidnyányszky Attilával, a Nemzeti igazgatójával és az SZFE-t irányító alapítvány vezetőjével egyeztettek.

Azt mondták, nagyon távol állnak az álláspontok, nem sikerült egyességre jutni.

Az egyetem vezetői azt mondták,

lemondásuk ellenére viszik tovább az egyetem ügyeit szeptember végéig, szeretnék fenntartani az oktatási tevékenységet, de sajnos ez nem megy könnyen, ugyanis a tanári karból folyamatosan távoznak a színház- és filmművészeti szakemberek az utóbbi hetek történtei miatt.

Az is körvonalazódott az egyeztetésen, hogy Vidnyánszky és a kormány egészen mást ért változás alatt is, mint az SZFE most lemondott vezetői, és Vidnyánszkyék ideológiai változást is el akarnak érni az egyetemen.

Forrás: 444, 24.hu