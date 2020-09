Upor László, Németh Gábor és Bagossy László találkozik majd a kuratóriumi elnökkel, de csak akkor, ha a beszélgetésüket rögzítik. Az SZFE szerdán jelentette be, hogy az egyetem felmondási idejét töltő vezetősége úgy döntött, hogy felelőssége részt venni ezen a találkozón. Az Színművészeti épületét hétfő este a hallgatók elbarikádozták, és a kuratórium lemondását követelik, együtt az egyetemi autonómia visszaállításával.

Vidnyánszky Attila, a Színház- és Filmművészeti Egyetemet fenntartó alapítvány kuratóriumi elnöke kedden este az ATV Egyenes beszéd című műsorában említette, hogy – az egyetemen kialakult helyzetre, a vírusveszélyre és a tanévkezdésre hivatkozva – levélben megbeszélést kezdeményezett Upor Lászlóval, az egyetem rektor-helyettesével.

Az egyetem felmondási idejét töltő vezetősége most közleményben jelezte, úgy döntött, hogy „felelőssége részt venni ezen a találkozón”

- írta meg a HVG és a 24.hu.

A közlemény szerint Upor Lászlót Németh Gábor és Bagossy László kísérik el a megbeszélésre, és ragaszkodnak ahhoz, hogy

a beszélgetés változatlan visszaidézésre alkalmas módon rögzítésre kerüljön.

A találkozó időpontjáról egyelőre nincs hír.

Az egyetemet keddtől fenntartó Színház- és Filmművészetért Alapítvány közleményt is kiadott, amiben azt hangsúlyozza, hogy a lemondott vezetés cserben hagyta a járványhelyzetben a hallgatókat. Vidnyánszky ezután azt nyilatkozta, hogy mivel ő erről nem kapott hivatalos dokumentumot, ezért szerinte nem is mondott le az egyetemi szenátus. Vidnyánszky az Egyenes Beszédben beszélt az egyetem körül kialakult helyzetről. Azt leszögezte, a tiltakozások miatt nem vonul vissza. Az egyetem lemondott vezetéséről azt mondta, nem akartak elfogadni semmit és nem is akartak tárgyalni. Szerinte a korábbi megbeszéléseken is csak ultimátumokban gondolkodtak, elzárkóznak minden változástól. Arra a kérdésre, hogy hogyan csinál majd rendet az egyetemen, Vidnyánszky azt mondta, most mindkét félnek bizonyítania kell. Nekik azt, hogy szakmaiság mentén gondolkodnak, a másik félnek pedig, hogy nyitottak és befogadók.

Az SZFE épületét keddre virradóra elfoglalták a hallgatók, akik a saját követeléseiket 13 pontos listában összegezték.

Forrás: HVG, 24.hu