Levelek volt polgármesterét egyebek mellett nők elleni zaklatással vádolják. Borsodi László indoklás nélkül mondott le még július végén.

A keddi tárgyalás előtt a Nyíregyházi Járásbíróság folyosóján kérdezte a 24.hu újságírója Borsodi Lászlót. A háromezres Levelek július végén váratlanul lemondott kormánypárti polgármesterét a többi közt

nők elleni zaklatással és személyes adattal való visszaéléssel vádolja a megyei ügyészség.

Borsodit még polgármesterként, 2017-ben jelentették fel ketten, az ügyészség 2018-ban nyújtotta be a vádiratot, de csak az idén jutott bírósági szakaszba az ügy. Borsodira elmarasztaló ítélet esetén börtönbüntetés várhat a lap szerint.

A keddi tárgyalás előtt a 24.hu újságírójának azon kérdésére, hogy tagadja-e az ellene felhozott vádakat Borsodi László azt mondta:

Odabenn majd elmondanak mindent. Egyszer. Kétszer pedig annyit tudnék hozzáfűzni, hogy sok pénzébe került ez valakinek.

Váratlan lemondásával kapcsolatban úgy nyilatkozott:

A lemondásommal kapcsolatban annyit tudok mondani, hogy tíz évet dolgoztam. Minden munkahelyemen tíz évet dolgoztam eddig. Tíz év alatt megvalósítottam mindent, amit terveztem Leveleken. Úgy gondoltam, hogy ennyi most elég volt. Nem akarok polgármester lenni.

Elmondta azt is, hogy most is dolgozik, augusztus 3-tól új munkahelye van.

Nem szeretnék tanárnak visszamenni. Abból 24 évet húztam le. Tízévenként szeretem kipróbálni magam mindig valami másban. 65 éves koromig van még több mint tíz évem, addig valamit kipróbálnék. És polgármester sem leszek Leveleken.

A 24.hu azt írja, végül a tárgyalást elnapolták, mert Borsodi védője reggel koronavírusos tüneteket produkált, és a bíróság helyett inkább orvoshoz ment. A bírónő így új tárgyalási napot hirdet meg.

Távozáskor Borsodi László még a 24.hu újságírójának azt mondta

Annyi a nyitja, azt kell megnézni, ki akar Leveleken polgármester lenni.

Hozzátette

Korpa közé keveredtem

Forrás: 24.hu

Címlapkép: Google Maps