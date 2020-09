Hatalmas bejelentést tett az SZFE a tanévkezdésről – kikiáltották a tanköztársaságot

Radikális lépés.

Úgynevezett kísérleti tanköztársaságot hirdetnek a színművészetis egyetemisták.

Upor László, SZFE szeptember végén távozó rektorhelyettese azzal kezdte, hogy a múlt heti rektori határozat értelmében megkezdik a tanévet. Ezzel együtt továbbra is folytatódnak a tiltakozások és nem adják fel a korábbi követeléseiket. Az egyetem közössége továbbra is ragaszkodik az autonómiához. Azt is elmondta, kísérleti tanköztársaságot hirdetnek, aminek a tevékenységébe beleférnek a hagyományosnak számító oktatási egységek, zárt és nyitott kurzusok és az egyetem helyzetére reflektáló akciók.

Nyitott, szabad, folyton változó egyetem vagyunk és azok is akarunk maradni

– mondta Upor.

Forrás: HVG