Maszk használat: a MÁV és a Volánbusz is szigorít

Holnaptól a MÁV és a Volánbusz is újabb szigorításokat vezet be a tömegközlekedési eszközökre vonatkozó maszkviselési szabályokban.

Fotó: Czeglédi Zsolt / MTI

A MÁV-Start saját honlapján közölte, hogy a szeptember 18-án megjelent kormányrendelet alapján szeptember 21-től, azaz hétfőtől már nem elég a maszkhasználat a közösségi közlekedési eszközökön, hanem azon állomási és megállóhelyi helyiségekben is kötelező lesz, ahol az utas a felszállás előtt vagy után tartózkodik.

A MÁV és a Volánbusz is kiemelte, azon hatodik életévüket betöltő utasok, akik megszegik a szabályokat, az utazásból való kizárásra számíthatnak. A rendelet alapján a maszkviselésbe is van változás: egyrészt most már nem elfogadható a sál vagy kendő használata, csakis az orvosi maszk, munkavédelmi maszk, valamint textil vagy más anyagból készült maszk.

Másrészt pedig a helytelen viselést is szankcionálni fogják, a maszkviselés csak akkor helyes, ha az orrunkat és a szánkat egyaránt eltakarjuk vele, ha nem így történik a maszkviselés, azzal is szabályt sért az adott utas.

A két szolgáltató ugyanakkor elmondta, a kizárásra csak akkor kerül sor, ha az utas nem hajlandó együttműködni a hatóságokkal és ellenszegül, ám itt is először pótdíjat szabhatnak ki rá. Amennyiben nagyon renitens az utas, még a rendőri intézkedés sem kizárható.

