Földön fekvő diákot vert össze egy nagydarab férfi egy pécsi iskolánál – videó 18+

Fényes nappal ütöttek, rugdostak egy fiatalt Pécsen, az Apáczai Nevelési Központnál – írja a Szabad Pécs.

A portál olvasója által készített videón az látható, hogy egy nagydarab férfi nekiesik neki egy nála testsúlyra, magasságra és láéthatóan korra is jóval kisebb fiúnak. A földön is bántalmazza, ütlegeli, egyszer a földön fekvő fiúba bele is rúg. Az eset állítólag csütörtökön történt.

A Szabad Pécs úgy tudja, a nagyobb darab fiú nem egy idősebb tanuló, hanem az iskola egyik, immáron csak volt dolgozója, a kisebb fiú viszont még tanul, de egy másik iskolban, viszont tagja egy olyan bandának, amelyik részben ANK-s, részben más pécsi iskolákban tanuló fiatalokból áll, akik rendszeresen itt, az ANK 1-es iskolája közelében időznek.

A rendőrség garázdaság elkövetésének gyanúja miatt rendelt el nyomozást ismeretlen tettes ellen.