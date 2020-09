Miután elkapták a koronavírust, Pataky Attila és az Edda billentyűse, Gömöry Zsolt is kórházba került. Az Edda frontembere a múlt héten mehetett haza, és úgy tűnik, Gömöry is túl van már a nehezén, ugyanis kedden délelőtt őt is elengedték a kórházból.

„Kedd reggel megcsörrent a telefonom, Zsolti közölte velem, hogy hazaengedték a kórházból. Megkönnyeztem a hírt! Az elmúlt két hetet végigaggódtam érte. Talán jobban féltettem, mint önmagamat, noha én sem voltam jól, de ő nálam is rosszabbul volt. Az, hogy a gyógyulás útjára lépett, az én állapotomra is jó hatással van” – nyilatkozta az énekes a Ripostnak.

A lapnak a billentyűs is megerősítette a hírt:

„Nemrég értem haza, és ahogyan Attila, én is megsimogattam az ajtófélfát. Ahogy beléptem a kapun, már éreztem, hogy sokkal jobban vagyok. A kórházban fantasztikus ellátásban volt részem, de mégiscsak más, ha az ember otthon lehet” – mondta Gömöry, akinek rengeteg erőt adott a családja. Hozzátette azt is, hogy mostanra sokkal színesebben látja a világot, felfigyel minden apró szépségre, ami mellett korábban elment.

A zenész mindemellett arra kéri a fiatalokat, hagyjanak fel egy időre a bulizással, mert a vírus közöttük terjed most leginkább, tőlük kapják el az idősebbek, akiknek a fertőzés akár végzetes is lehet. „Srácok, legyetek türelemmel, mert a koronavírus nem játék! Higgyétek el, én tudom!” – hangsúlyozta.

( ripost.hu)