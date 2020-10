Szabolcs megyében már nagy a baj

A megyei kórházban annyira súlyosak a létszámgondok, hogy a Covid-osztályon a 444.hu értesülései szerint eleve szolgálnak már ideirányított pszichiáterek és ortopéd orvosok is

Több forrásból is úgy értesült a 444.hu, hogy Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében a kormányhivatal – korra való tekintet nélkül – elkezdte 24 órás határidővel kórházi munkára rendelni a megfelelő szakvizsgával rendelkező háziorvosokat a nyíregyházi Jósa András Oktatókórházba.

Ennek oka, hogy az „elsődleges járványügyi ellátónak” számító kórházban nem maradt elegendő beosztható orvos az intenzív osztályokra, illetve a koronás betegek kezeléséhez.

A megye háziorvosai úgy tudják – írja a portál –, hogy a berendeléskor az egyetlen szempont csak az, hogy van-e megfelelő szakvizsgájuk. Pedig sokan közülük veszélyeztetettnek számítanak, a megye háziorvosainak több, mint a fele 60 évesnél idősebb és közülük többen küszködnek krónikus betegségekkel.

Az érintettek egy része vitatja ezt a megoldást, többek között azért, mert ha így sikerül is megoldani a megyei kórház létszámgondjait, az egészségügyi ellátás másik, igen fontos területén keletkezik lyuk. Ráadásul épp akkor, amikor az influenzaoltásnak van szezonja, miközben – mint az egyik érintett elmondta a portálnak – egy praxisban napi akár száznál több orvos-beteg találkozás is lehet mostanában, persze döntő részük telefonon keresztül zajlik. Épp ezért igen súlyosan érinti az ellátás minőségét, ha háziorvosok esnek ki a rendszerből. Ugyanakkor azt is látja, hogy kényszerhelyzet van, amelyet valahogy meg kellett oldani.

A megyei kórházban annyira súlyosak a létszámgondok, hogy a Covid-osztályon a portál értesülései szerint eleve szolgálnak már ideirányított pszichiáterek és ortopéd orvosok is, hozzájuk csatlakozhat most több háziorvos. Úgy tudni, nagyjából 300 koronavírusos vagy Covid-gyanús beteget ápolnak náluk, akiknek több, mint a tizede intenzív osztályon fekszik, és a napokban már 27-en voltak itt lélegeztetőgépen.

Koronavírusban elhunyt a nyíregyházi kórházigazgató

A Jósa András OKtatókórház a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kórházak és Egyetemi Oktatókórház kórházcsoportjának tagja, e kórházcsoport főigazgatója volt a múlt héten koronavírus-fertőzésben 66 évesen elhunyt Adorján Gusztáv, a helyi közgyűlés Fidesz-frakciójának vezetője, akit betegsége előrehaladott fázisában Budapesten ápoltak.

Cikk- és címlapkép: Pixabay

(444.hu)