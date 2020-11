Orbán Viktor: december végén megérkezik a vakcina

A miniszterelnök szerint karácsonyra szabadulhatunk a vírustól.

– mondta Orbán Viktor az M1-nek adott interjújában.

Ha jó eredményekkel jár, akkor karácsony környékén már szabadulhatunk. Most harminc napra esnek el a bevételeiktől a szállodák, éttermek, szabadidős tevékenységet nyújtó intézményeink, a segítség is ennyi időre szól. Ha tovább tart, kaptam javaslatokat a minden gazdasági ágazatot segítő újabb intézkedésekkel kapcsolatban. Készül az az akcióterv, ami segíteni fog mindenkin

– mondta.

December végén, januárban az EU-ból biztosan, és talán máshonnan is jön majd valamennyi vakcina. Úgy számolok, ez arra lesz elég, hogy az orvosokat, ápolókat, kórházi dolgozókat, a közrend fenntartásában dolgozókat be tudják oltani, és talán a legnagyobb bajban lévő betegeket is. Az EU-ból 50-100 ezer vakcina jön decemberben, ezen kívül más vakcináról is tárgyalnak