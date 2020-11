"Orbán: nem biztató a helyzet a kórházakban"

A járványhelyzet, a karácsonyi ünnepek ideje és persze az uniós vétó és Soros György is előkerült, utóbbi kapcsán mondta azt a miniszterelnök, hogy a legjobb lenne, ha hazamenne Amerikába.

Ismét megtartotta szokásos péntek reggeli Kossuth rádiós interjúját Orbán Viktor miniszterelnök.

Fotó, címlapkép: Illusztráció – Facebook/Orbán Viktor/videórészlet

Az interjú elején a hvg.hu cikke szerint az EU-s vétót és ennek kapcsán Soros Györgyöt vették elő, de felmerült a bevándorlás kérdése és a közép-európai államok felemelkedése is, ez az interjú első 13 percét tette ki, utána tértek rá a járványhelyzetre.

Két frontvonal, iskola mint gyermekmegőrző

A miniszterelnök szerint két frontvonal van most, a kórházakban és az iskolákban. Az első "csatatéren" életeket mentenek, az iskolákban munkahelyeket, ugyanis ha a szülő nem tudja beadni a gyereket a suliba, akkor nem tud elmenni dolgozni.

Nincsenek biztató jelek, hamarosan 10 ezer kórházi ágyon lesznek betegek

A kórházakban nem lát egyelőre biztató jeleket, két hete léptették életbe a szigorú intézkedéseket, amelynél még két hétig ki kell tartani. December 11-én meglátják, hogy mik a következő lépések, de most mindenkit kitartásra buzdít.

Orbán ezek mellett azért optimista, de nem azért, mert az adatok változnának, abban nem lát változásokat, egyre többen vannak kórházban, lassan elérik a 10 ezer kórházi ágyat. (A miniszterelnök a kora reggeli operatív törzs-ülés után érkezett a rádióba, és 9,5 ezer beteget emlegetett ott, de mivel még nincsenek kinn a kormányzati honlapon a friss adatok, így ezt egyelőre hivatalosan nem tudni.) A kormányfő szerint másfélszer ennyi tartalék van a rendszerben, az egészségügy állni fogja a sarat.

Kitért arra is, hogy az iskolákban is megkezdődtek a tesztelések, Orbán maga is részt vett csütörtökön egy ilyen tesztelésen, szerinte kicsi azon tanároknak a száma, akik nem vesznek részt önkéntesen ezen. Az operatív törzs mindenestre úgy döntött, hgy elindítják a tesztelés második körét a következő héten.

Szerinte rendben van a tesztelők felszerelése, ruházata, védőfelszerelése, a szükséges anyagok megvoltak ott, ahova ő csatlakozott be csütörtökön (egy Bicske körzetében működő tesztelőcsapathoz csatlakozott).

Orbán az interjúban azt is elmondta, hetekkel ezelőtt kidolgozták az oltási tervet már, ha van elég vakcina és az emberek jelentkeznek érte, akkor tudják, hogy oldják meg ezt, 13 ezer helyszínt jelöltek ki. Van egy másik tervük is december-január környékére, amikor első körben derül ki, hogy mennyi vakcina érkezik az országba, várhatóan jóval kevesebb, mint ahányan oltatnának. Emiatt a védekezésben résztvevőket és a sérülékeny csoportba tartozókat fogják előrevenni. A torlódások elkerülése érdekében talán már a jövő héttől lehet előjegyzést kérni az oltásra, ezzel a kormány tudni fogja, hányan akarják beadatni maguknak a vakcinát (neten és levélben fog zajlani a jelentkezés).

Karácsony: egyelőre még nem tud semmit mondani, mi lesz az ünnepekkel

Az interjúban felmerül a karácsonyi ünnepek ideje is, erre a miniszterelnök úgy válaszolt, az operatív törzs már elkezdett ezzel foglalkozni, a nyugati tapasztalatokat is átvették. Van vita a sízésról, a németek és olaszok zárnának, Orbán arra kérte a magyarokat, ne foglaljanak külföldi síelést, mert nem fogják tudni beváltani, és olyan szabályok lesznek itthon, ami nem teszi lehetővé a karantén-következmény nélküli külföldi sízést, szigorú ellenőrzés vár rájuk. Ráadásul az első hullám idején is a síelés környéke volt az egyik nagy gócpont, szóval ennek most nincs itt az ideje.

Hogy miképp lesz idén a karácsony, azt egyelőre nem tudja megmondani, nem lehet még tudni, hogy milyen szabályok lesznek akkor érvényben. Szeretné, ha minden család tudna találkozni, de hogy ezt meg lehet-e engedni a járvány miatt, azt 8-10 napnál előrébb nem tudja megmondani, akkor fog dönteni a kormány a kérdésben.

EU-s viták, jogállamiság, Közép-Európa és Soros

Orbán Viktor az interjú elején elmondta a lengyel és magyar vétó kapcsán az álláspontjukat is, miszerint már akkor nyáron is azt mondták, hogy nagy bajban lesz néhány uniós ország, ahol magas az államadósság, ott nehezen bírják a járvány második hullámát és annak pénzügyi hatásait, és emiatt nekik gyors segítség kell, minden politikai vitát félre kell tenni. A másik fél viszont azt mondja – magyarázta Orbán a rádióban –, össze kell kötni a válságkezeléssel a kérdést. Ezt nyáron még kivédezteék a lengyelek és magyarok, mostanra viszont az EP elérte, hogy a német elnökség összekapcsolja a két dolgot, ez viszont Orbán szerint rossz és felelőtlen álláspont, amivel számos európai országot tesznek tönkre.

A miniszterelnök szerint bár vannak próbálkozások a lengyelek és magyarok megosztására, Közép-Európa mindig meg tudja védeni a nemzeti szuverenitását és a keresztény hagyományokat, meg ellent tud állni a bevándorlásnak. Orbán nagy perspektívát lát a közép-európai államok együttműködésében is, szerinte a következő 10 év a közép-európai országok együttműködéséről fog szólni.

Orbán azon kérdésre, hogy lesz-e megegyezés az uniós költségvetést illetően, azt válaszolta, hogy nem kompromisszumot akar kötni, hanem megoldást akar találni. Szerinte a feladat az ,hogy a bajba jutott államok mihamarabb pénzt kapjanak, induljon el a 7 éves költségvetés.

A miniszterelnök szerint mindezek hátterében Soros György áll, aki mint egy pók, szövögeti a hálóját, pedig a legjobb lenne, ha hazamenne Amerikába. Orbán szerint az EP javaslata arról szól, hogyha nem akarnak bevándorlókat beengedni, akkor meg kell büntetni az országokat, ezt Soros már 2015-16-ban megírta.