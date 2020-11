A fiatalok inkább veszik figyelembe.

Akadnak olyan boltok, amik nem szívesen fogadnak az idősávon kívül idősebbeket, de természetesen ez jogellenes – írja a Magyar Nemzet. A lap szerint a fiatalok eddig jól alkalmazkodtak az idősávhoz és többnyire be is tartották. A veszélyeztetett korosztály azonban továbbra is előszeretettel vásárol délután, akár a nagyobb tömegekben is.

Forrás: Blikk/Magyar Nemzet

Kép: Pixabay