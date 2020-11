Elvesztette az állását a koronavírus miatt? Ezek legyenek az első lépései!

Sokan vesztették el munkájukat a vírushelyzet miatt, akik kétségbeesve várják a veszélyhelyzet végét, hogy visszamehessenek felszolgálni, szállodákba dolgozni vagy koncertezni. Mivel ennek az időpontja bizonytalan, azt tanácsoljuk nekik, első lépésben kezdjenek el másban gondolkodn!

Fotó: Pixabay

Az embereket pszichésen is megviseli ez a mostani helyzet és akik elvesztették az állásukat, hajlamosak belesüppedni az önsajnálatba. Nagy probléma, ha ragaszkodnak ahhoz, hogy ugyanazon a területen helyezkedjenek el mondván, úgysem értenek máshoz vagy megalázónak érzik, hogy mást csináljanak. Első lépésként alakítsák át a gondolkodásukat!

Nincs olyan állás, ami alantas lenne. Sőt. A környezetünkben élők becsülni fognak azért, hogy nekünk semmilyen munka nem „piszkos”. Fogadjuk el, hogy ez most egy olyan helyzet, amit túl kell élnünk és próbáljuk meg azt is jó kedvvel csinálni, ami a „békeidőkben” meg sem fordult volna a fejünkben. Lehet, hogy olyan tapasztalatra teszünk szert, amelyek a későbbiekben még hasznunkra lehetnek. Ráadásul gondoljunk arra, hogy ez egy átmeneti állapot, hamarosan visszatérhetünk a régi életünkbe!

Milyen állásokra van a legnagyobb esélyünk?

Ha eljutottunk oda, hogy bármit elvállalunk, akkor kezdjünk állást keresni. Milyen területen van a legnagyobb esélyünk képesítés nélkül? Leginkább az eladó és pénztáros munkák, a betanított munka, az anyagmozgatói és rakodói állások, a szervező készséget igénylő projektmenedzseri pozíciók, valamint az értékesítői állások a leggyakoribbak, de egyre több futárra is szükség van miután az éttermeknek át kellett állnia a kiszállításra. Az irodai és diplomás munkák jó része továbbra is pályázható, mert ezeknek egy nagy hányadát otthonról is lehet végezni. Teljes gőzzel üzemelnek a call centerek és a gyógyszergyárak is. A humán végzettségűeket szívesen foglalkoztatják szociális munkáknál, például sok óvodapedagógus segít az időseknek vagy dolgozik rászorulóknak fenntartott call centerekben.

