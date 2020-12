A tömeges oltásra a következő év első negyedében lehet számítani – hangzott el az Operatív Törzs keddi tájékoztatóján. A védőoltások azonban csak akkor indulhatnak, ha meglesz a magyar hatóságok által engedélyezett vakcina.

A vakcinainfo.gov.hu oldalon elindult a regisztráció a koronavírus elleni védőoltásra – közölte az országos tisztifőorvos a járvány elleni védekezésért felelős operatív törzs keddi online sajtótájékoztatóján.

Müller Cecília azt mondta, a regisztráció során a nevet, lakcímet, életkort, taj-számot és a kapcsolattartáshoz szükséges telefonszámot, e-mail-címet kell megadni. A regisztráció célja az igényfelmérés, annak érdekében, hogy meg tudják becsülni, hányan szeretnének élni a védőoltással.

Az oltás akkor indulhat, amikor rendelkezésre áll a magyar hatóságok által engedélyezett biztonságos és hatékony vakcina. A kormányzat minden lehetőséget megragad az ígéretes külföldi vakcinák beszerzésére – hangsúlyozta a tisztifőorvos.

17,5 millió adag vakcinát kötöttünk már le a különböző gyártóknál. Az orosz vakcinát is vizsgáljuk, magát az oltóanyagot és a dokumentációját is. Hamarosan egy kínai vakcina dokumentációja is beérkezik, amit az engedélyező hatóságok és virológusok elkezdenek vizsgálni. Azt nem lehet megmondani, melyik vakcinával fogjuk megkezdeni a védőoltások beadását