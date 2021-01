A baloldal a védőoltás kapcsán is csak kamuzásra képes – így reagált a Fidesz-frakció a DK nyilatkozatára vasárnap.

Megkérjük a baloldalt, hogy fejezze be a hazudozást. A járvány kezdete óta mást se csinálnak, csak kamuznak és zavart akarnak kelteni. Most már a védőoltások kapcsán is ugyanezt csinálják, és ezzel a járvány elleni hosszútávú védekezést veszélyeztetik