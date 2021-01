Védelmébe vette az unió oltási programját Sztella Kiriakidész egészségügyi biztos. Szerinte a jelenlegi oltóanyaghiány nem az elrontott rendelések miatt van, hanem a szűkös gyártói kapacitás miatt – írta meg elsőnek az Euronews.

Menczer Tamás, a Külgazdasági és Külügyminisztérium tájékoztatásért felelős államtitkára korábban egy Facebook-videóban úgy fogalmazott:

Brüsszel hibái miatt vagyunk lemaradva a koronavírus elleni vakcinával kapcsolatban Amerikához, Angliához és Izraelhez képest

Az államtitkár szerint az Európai Bizottság csak tavaly novemberben kötött szerződést a Pfizer nevű gyártóval, miközben Amerika és Anglia már júliusban megkötötte a szerződését, ráadásul sokkal nagyobb mennyiségre. Van olyan ország is, amely többet fizetett a vakcináért, de meg is kapja azt;

ebben is „hibázott Brüsszel, hiszen emberélet nem múlhat pénzen”.

Az Euronews emlékeztet: a brüsszeli vakcinabeszerzés lényege az, hogy a 27 tagállam helyett a bizottság tárgyal és köt egyezséget a gyártókkal, így az összes ország egyenlő feltételekkel jut oltóanyaghoz. Az Európában eddig egyedüliként jóváhagyott Pfizer-BioNtech oltóanyagból 200 milliót rendeltek és további százmillió dózisról folynak a tárgyalások. Ez megegyezik az Egyesült Államok által rendelt 200 milliós tétellel. Vagyis ezen a ponton nem áll meg Menczer Tamás megállapítása arról, hogy „sokkal nagyobb mennyiséget” rendeltek volna. Az unió eddig hat céggel állapodott meg, az összesen körülbelül kétmilliárd dózis megvásárlásáról.

Az Euronews megkérdezte az uniós biztost az állítólagos késlekedésről is. Kiriakidész elmondta: amikor júniusban elindították az oltási stratégiát, akkor nagy volt a bizonytalanság abban, hogy lesznek-e sikeres oltóanyagok, illetve hány ilyen lesz. Az elmúlt hónapokban egy hat oltóanyagból álló portfóliót hoztak létre, ezek közül a BioNTech/Pfizer oltóanyagát már engedélyezték és az összes tagállamban használni kezdték.

Hamarosan jóváhagyhatják a Moderna oltóanyagát is. Szerintem nincs késlekedés. A mostani nehézségek nincsenek összefüggésben a megrendelésekkel, hanem inkább azzal, hogy szűk keresztmetszetek vannak a gyártásban. Ez azonban javulni fog a következő hetekben és hónapokban

– fogalmazott.

Az Euronews szerint van még egy ok, amiért Európa egy hónapos késésben van a Menczer Tamás által említett országokhoz, vagyis az Egyesült Államokhoz, az Egyesült Királysághoz, illetve Izraelhez képest. Ez pedig az engedélyeztetés. Az Egyesült Királyságban és az Egyesült Államokban is vészhelyzeti engedélyezéssel vezették be a piacra a Pfizer, illetve az Egyesült Királyságban az AstraZeneca oltóanyagát, ilyen lehetőség nincs az Európai Bizottság kezében.

Az Európai Gyógyszerügynökség gyorsított eljárással kezeli az oltóanyagok több ezer oldalas dokumentációját, illetve a tesztek eredményeit és ezután dönt az engedélyezésről. Ez lényegesen szigorúbb eljárás, mint az Amerikában vagy az Egyesült Királyságban kiadott vészhelyzeti engedély, és lényegesen kevesebb kockázatot is jelent. Ettől az engedélyeztetési eljárástól csak a tagállamok térhetnek el és ők adhatnak engedélyt a vészhelyzetre hivatkozva az egyes gyártók termékeinek.

Vagyis Magyarország egy hónappal ezelőtt, az Egyesült Királysággal egy időben is adhatott volna ilyen különleges engedélyt a Pfizer/BioNtech oltóanyagának felhasználására.

Ebben az esetben azonban az összes felelősség és kártérítési igény a magyar kormányt terhelte volna

– teszik hozzá.

Forrás: Euronews, 24.hu

