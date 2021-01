77 beteg hunyt el, 1419 új fertőzöttet találtak az országban

Az aktív fertőzöttek száma közel 129 ezer fő, kórházban 5065 főt kezelnek, közülük 367-en vannak lélegeztetőgépen.

A kormány által fenntartott koronavirus.gov.hu január 11-ei, hétfői legfrissebb adatai szerint 1 419 újabb magyar állampolgárnál mutatták ki az új koronavírus-fertőzést (COVID-19), ezzel 343 656 főre nőtt a hazánkban beazonosított fertőzöttek száma.

Elhunyt 77 többségében idős, krónikus beteg, így az elhunytak száma 10 725 főre emelkedett.

A gyógyultak száma is folyamatosan nő, jelenleg 203 972 fő, az aktív fertőzöttek száma 128 959 főre csökkent.

5065 koronavírusos beteget ápolnak kórházban, közülük 367-en vannak lélegeztetőgépen.

A kórházi oltópontokon folyamatos az egészségügyi dolgozók oltása és az idősotthonokban is megkezdődött az oltás. A következő vakcinaszállítmány kedden várható. A járvány lassítása és a kórházak teljesítőképessége érdekében továbbra is érvényben vannak az eddigi védelmi intézkedések és február 1-ig érvényben is maradnak.

A koronavírus-járvány elleni védekezés új szakaszához érkezett azzal, hogy megérkezett a vakcina Magyarországra és december 26-tól zajlik az egészségügyi dolgozók oltása. Eddig három szállítmány Pfizer-vakcina érkezett, amely összesen 79 ezer ember oltását teszi lehetővé. Jövő kedden pedig újabb 39 ezer ember számára érkezik oltóanyag. A vakcinákat 25 kórházi oltópontra szállították ki: több budapesti kórház mellett Győrbe, Kecskemétre, Szolnokra, Tatabányára, Kaposvárra, Pécsre, Miskolcra, Szegedre, Székesfehérvárra, Debrecenbe, Balassagyarmatra, Szombathelyre, Veszprémbe, Nyíregyházára, Egerre, Békéscsabára, Szekszárdra, és Zalaegerszegre.

A védőoltás ingyenes és önkéntes lesz, így mindenképpen érdemes rá regisztrálni. A védőoltásra már több mint egymillióan regisztráltak a www.vakcinainfo.gov.hu honlapon és postai úton.