Mészáros Lőrinc mostantól hivatalosan is közszereplő

Eddig is így kezelte a nem kormánybarát média, most már végzés is van róla.



Mészáros Lőrinc gazdasági tevékenysége kapcsán közszereplőnek minősül – állapította meg a Kúria.

Orbán Viktor gyermekkori barátja egy, a Válasz Online-on megjelent cikk ( „Ránk küldték Mészáros Lőrinc embereit: viszik a Heti Válasz-hagyatékot”) miatt indított pert, amely azt fejtegette, hogyan szerezte meg Mészáros egyik embere, Vörös József ügyvéd a portál elődjének, a Heti Válasz hetilapnak teljes online archívumát.

Mészáros szerint a Válasz Online igaztalanul keverte bele a nevét a történetbe. A Fővárosi Ítélőtábla jogerős ítélete szerint a cikkben felsorolt információk elég alapot biztosítottak ahhoz, hogy az újság azt írja, a Heti Válasz Mészáros érdekkörébe került.

A jogerős ítéletet a Kúria is hatályában tartotta, így most már hivatalos:

„a gazdasági életben betöltött szerepét illetően a személyével kapcsolatban a véleménynyilvánítás lehetőségei az átlagosnál jóval tágabbak”

- mondták ki a végső szót.