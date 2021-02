Rogán Barbara családi körének az esküvői készülődés nélkül is nagyon mozgalmasra sikerült az a pár hét.

Korábban megírtuk, hogy Rogán Antal 2020-ban titokban megházasodott, ez pedig a közzétett vagyonnyilatkozatából derült ki. Kiderült az is, hogy egy 1,6 milliárdos telekvásárlásba vágott családjával és két másik magánszeméllyel Rogán Barbara. A vételárból viszont csak 5 százalékot kellett letenniük, a többit az állami tulajdonú Budapest Bank hitelezi a vevőnek – írta meg a 444.hu

A portál most újabb szerződésekre bukkant, szám szerint kettőre, ami alapján a család később – de még az esküvő előtt – folytatta a birtok bővítését. A dokumentumok a hivatalos közzétételi oldalon találhatók, ezek alapján a vevői kör két másik eladótól is vásárolt 149 hektárnyi földet több mint 182 millió forintért. Az ügyletek érdekessége, hogy a vételár 95 százalékát ezekben az esetekben is a Budapest Banktól kapott kölcsönből fedezték.

A szerződések egyikét tavaly november 26-án, a másikat december 1-jén írták alá. A novemberi egy 80 hektáros földvásárlásról szól, amiért 100,9 millió forintot fizettek, míg a decemberi egy 68 hektáros ügyleté, ezért több mint 81 millió forintot tettek le. A területek három borsodi településen és 11 különböző helyrajzi számon oszlanak szét, van köztük erdő, legelő, szőlő és szántó is – írta a 444.hu.

A dokumentumok alapján a megszerzett földek tulajdonjoga egyenlő arányban oszlik meg az öt vevő, azaz Rogán Barbara, az anyja, az apja, az apja nyírségi üzlettársa és egy nyírségi nő között.

