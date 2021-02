Müller Cecília országos tisztifőorvos azt mondta, hogy az elmúlt nap adatai "fokozott figyelemre késztetnek" minket. Az új fertőzöttek száma nem emelkedik, de a tesztek pozitivitási aránya növekszik, valamint emelkedik a kórházban ápoltak száma, illetve a lélegeztetettek száma is.

Ettől a héttől már négy vakcinával is oltanak, a fővárosban kezdődik az orosz Szputnyik V vakcinával az oltás – közölte az országos tisztifőorvos a koronavírus-járvány elleni védekezésért felelős operatív törzs keddi online sajtótájékoztatóján.

Müller Cecília elmondta: 560 fővárosi háziorvost kérnek arra, hogy válasszanak ki praxisukban öt embert, aki az oltópontokon kapja meg a Szputnyik V oltóanyagot.

A vakcinából 2800 adag áll most rendelkezésre, és krónikus betegséggel nem rendelkezők kaphatják meg

- tette hozzá.

Emlékeztetett, ebből az oltóanyagból "nem rendelkezünk tetemes mennyiséggel". Még decemberben érkezett hatezer adag Szputnyik V, ebből laborvizsgálatok után szabadították fel a most beadható mennyiséget.

Ebből az oltóanyagból további húszezer ember beoltására elengedő mennyiség van az országban, de ezen tételek laboratóriumi vizsgálata még folyamatban van

- jelezte.

A héten már nemcsak az oltópontokon használhatják, hanem a háziorvosok is olthatnak a Pfizer-vakcinával, amelyből kedden 85 410 adag érkezik Magyarországra, és egy ampulla 5-6 ember beoltására elég. A regisztrált beolthatók listáját az orvosok ismét megkapják, és a rendelőben kell megszervezni a legidősebbek oltását – mondta a tisztifőorvos.

Müller Cecília közölte: szintén a háziorvosoknál kezdődik a 18 és 60 év közötti, krónikus betegséggel élők oltása az AstraZeneca vakcinájával. 2040 háziorvos fog kapni egy-egy ampullát ebből az oltóanyagból, amelyből tíz-tíz ember beoltására lesz lehetőség. Ebből a vakcinából csütörtökön várható újabb szállítmány – tette hozzá.

Az AstraZeneca készítményéből is az idősebbek oltása kezdődik, de itt a krónikus egészségi állapoton is van hangsúly, hiszen fiatalabb emberek is élnek krónikus betegséggel – mondta. Ide sorolta a szív- és érrendszeri, a tüdő-, a vesebetegséggel élőket, a daganatos és a cukorbetegeket vagy a szervátültetetteket.

Minden esetben a háziorvos szakmai döntésén múlik, hogy kiket olt be legelőször ezzel a vakcinával

- emelte ki Müller Cecília.

Jelezte, hogy

csütörtökön a Moderna vakcinájából is érkezik 21 600 adag.

Oltást eddig 291 396 ember kapott, 110 395-en pedig már valamelyik vakcina második dózisát is megkapták.

Müller Cecília fokozott figyelemre intett mindenkit, mert bár a járványügyi adatok javuló tendenciát mutatnak, az elvégzett tesztek "pozitivitási aránya" nő. Szintén nő a kórházban ápoltak és a lélegeztetőgépre szorulók száma: kórházban 3792 embert ápolnak a koronavírus szövődményeivel összefüggésben, közülük 304-en lélegeztetőgépen vannak.

Az adatok azt mutatják, hogy a járvány második hullámának lefelé menő szakaszában megtorpanás látszik, és sok helyen stagnál vagy emelkedik a vírus örökítőanyagának mennyisége a szennyvizekben.

Ez némi aggodalomra ad okot

- fogalmazott Müller Cecília.

Kérdésre válaszolva elmondta, eddig 24 mintában mutatták ki a vírus brit variánsát, a brazil és az dél-afrikai mutánsra pedig még nem bukkantak rá itthon.

