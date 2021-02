Fiatalok, nincs krónikus betegségük, mégis kaptak oltási értesítést – Az egyik értesített 19 éves fiúnak még háziorvosa sincs

Egy 19 éves férfinak nemhogy betegsége, még háziorvosa sincs, mégis kapott levelet.

A Hvg.hu és a Telex olvasói is jelezték, hogy bár semmilyen krónikus betegségük nincs, mégis kaptak értesítést az oltásról. Az oltási sorrendben most ugyanis azok következnek, akik 18-59 év közöttiek és valamilyen krónikus betegségben is szenvednek – írja a 24.hu.

A Telexnek egy 19 olvasó jelezte: ő is és szülei is regisztráltak az oltásra. Bár a fiatal férfinak semmilyen betegsége nincs és még háziorvosa sincs, kedden ő és édesanyja is megkapta a levelet a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelőtől (NEAK). Ugyanilyen levelet kapott a Hvg.hu 19 és 22 éves olvasója is, pedig ők sem szenvednek semmilyen krónikus betegségben.

Forrás: 24.hu, Hvg.hu, Telex.hu

