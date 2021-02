"Haladéktalanul oltsák be az óvodai és bölcsődei dolgozókat" követeli a DK

A Demokratikus Koalíció (DK) azt követeli, hogy az óvodai és bölcsődei dolgozókat is haladéktalanul oltassa be a kormány az Európai Gyógyszerügynökség (EMA) által jóváhagyott vakcinákkal – mondta Ráczné Földi Judit, az ellenzéki párt elnökségi tagja szombati online sajtótájékoztatóján.

Ráczné Földi Judit szerint a kormány tavasszal képtelen volt logikus és biztonságos döntéseket hozni, nyáron képtelen volt felkészülni a második hullám elleni védekezésre, és nem készültek fel a vakcinázásra sem.



míg Nyugat-Európa országaiban pontosan követhető, átlátható ütemezést tettek közzé, és megfelelően felszerelt oltópontokkal készültek, Magyarországon "komplett oltási káosz uralkodik". "Orbánék a focistákat oltanák, a bölcsődei és óvodai dolgozók védelem nélkül állnak helyt nap mint nap a gyermekeink között"

Emlékeztetett: a DK korábban már követelte azt is, hogy a tanárokat és a tanítókat is az első között oltsák be, mert szerintük a kormánynak kötelessége lenne megvédeni azokat, akik a gyermekek közt dolgoznak. Ha óvodai és bölcsődei dolgozók súlyosan megbetegednek, annak komoly következményei lesznek – figyelmeztetett, felszólítva a kormányt arra, hogy vegyék előre az oltási sorban a kisgyermekek közt dolgozókat.

Ráczné Földi Judit megjegyezte azt is, hogy a kisgyermekek számára jelenleg nincs megfelelő védőoltás a koronavírus ellen, így az ő védelmükben is fontos lenne a rájuk vigyázók beoltása.

