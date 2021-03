Kocsis Máté durván beszólt Gyurcsánynak: Ennyire vastag bőr nem lehet valakinek a képén, Ördögfajzat!

Folytatódik a politikai cicaharc a Facebookon, most újra célba vette a DK elnökét Kocsis Máté

– írja Facebook-posztjában Kocsis Máté.



Fotó: MTI/Máthé Zoltán

Folytatja:

Igen, megint Gyurcsány Ferencről van szó, aki ma is messze túl ment a jóízlés határain, amikor posztjában azzal támadta a kormányt, hogy az emberek “oltást akarnak, bármi áron”. Pont ő mondja, jól olvassák.

Azonban ez még csak a kifakadás kezdete, most jön a a java:

Ma meg bármilyet követel. Keletről jövőt is. Értik ezt? Közben persze megvan az egymillió beoltott, és meglesz a kettő is, aztán tovább. De hogy pont Gyurcsány kevesellje mindezt, az a gátlástalanság tetőfoka. Eddig folyamatosan a vakcinák ellen lázított és az oltásellenes halálkampányával elbizonytalanította az embereket, a regisztrációs folyamat támadásától kezdve az utolsó csepp ellenanyagig, most meg álságos bejegyzésében oltást követel a neki írogató barátainak. Ismétlem, bármilyet!