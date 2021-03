Orbán: „láttam már novemberben, hogy baj lesz”

Ma meghallgatja a kórházigazgatókat, hogy felkészültek-e a járvány elkövetkező legnehezebb hetére.

13 millió embernek elég nyugati vakcinát rendelt a kormány, és mivel

rendeltünk 3,5 millió embernek elegendő keleti vakcinát is.

Hozzátette, az orosz és a kínai nagyjából időben érkezik, sőt a kínai néha még hamarabb is, a nyugati pedig vagy nem érkezik, vagy csak nagyon lassan – jelentette ki a miniszterelnök vasárnap reggel a Kossuth rádiónak adott interjújában, amelyet a Telex ismertetett.

Orbán egyebek mellett elmondta:

* A 16 és fél millió emberre elegendő megrendelt vakcina oka: arra is föl kellett készülni, hátha a határon túl nem lesz elég vakcina, de minden magyart be kell oltani.

* „Mi magyarok kezdünk kiegyenesedni, 3 millió fölé ment a regisztrálók száma” – fogalmazott a miniszterelnök, és az újonnan regisztráltak között nagy arányban vannak a 60 év felettiek.

* A kórházi ágyakat illetően Orbán azt mondta, ma (vagyis vasárnap) megy meghallgatni a kórház-igazgatókat, mennyire készültek fel a következő hétre, ami várhatóan a legnehezebb hét lesz.

* Orbán azt mondta, a kormány akár a keleti vakcinákért fizetett árnál nagyobbat is hajlandó lenne fizetni, ha azzal vakcinához juthatnánk, és életeket menthetnénk.

* Orbán szerint a baloldal oltásellenes kampányt folytat, és a járvánnyal párhuzamosan ezzel is küzd a kormány, de szóba került egy oltásokat megtagadó háziorvos kapcsán az egészségügyben esetleg fellelhető oltásellenesség is. Orbán úgy fogalmazott az oltásellenes kampányt a baloldalnak és az eszement orvosoknak is abba kell hagyni,

* Az eddig a tapasztalatok azt mutatják, hogy a Magyarországon elérhető 5 fajta vakcina minden eddig megismert mutációra jó választ ad, azzal szemben megvédenek. Ha ebből indulunk ki, akkor már csak néhány hetet kell kibírni, mondta.