A szombathelyi háziorvosok szinte könyörögnek: nyissák meg végre az oltópontokat

A kormányhivatal korábban baloldali zavarkeltésről beszélt.

Fotó: pixabay.com

Állítjuk és bizonyítjuk, hogy szándékainkkal teljes mértékben megegyezik az a törekvés, mely szerint a város közintézményeiben kialakítandó oltópontokon valósuljon meg minél több szombathelyi lakos Covid-19 elleni védőoltása. Háziorvosi rendelőink tömeges oltásra alkalmatlanok

– közölték nyílt levelükben Szombathely háziorvosai. Az írást – amelyet a 24.hu idéz – Nemény András polgármester tette közzé.

A Szombathely város vezetése által kialakított helyszínek lehetőséget adnak arra, hogy a járványügyi szabályokat szigorúan betartva, zsúfoltság kialakulása nélkül, a rendelői ellátásra érkező betegektől térben és időben is elkülönítve olthassunk, a leggyorsabb ütemben, ahogy azt a rendelkezésünkre bocsátott vakcinák mennyisége lehetővé teszi

– fogalmaztak az orvosok.

Szerdán jelentette be Nemény András, hogy az önkormányzat oltópontokat hoz létre a városban, hogy március 16-tól a háziorvosok ott is be tudják oltani az embereket a koronavírus elleni vakcinákkal.

Péntek este közleményt adott ki a Vas Megyei Kormányhivatal, amelyben azt írták, hogy Szombathely polgármestere „a baloldali pártok oltásellenes kampányának részeként zavart próbál kelteni az oltásokkal kapcsolatban”.

És akkor eljött az igazság pillanata: "Szombathely Megyei Jogú város háziorvosainak nyílt levele Melyben állítjuk és... Közzétette: Dr. Nemény András – 2021. március 14., vasárnap

Forrás: 24.hu

Címlapkép: pixabay.com