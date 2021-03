A Magyar Orvosi Kamara közleménye szerint a magyar egészségügy az elmúlt 50 év legkritikusabb, legnagyobb leterheltséggel járó napjait éli. Hangsúlyozzák, a járványhelyzetet pedig hosszú távon csak a megfelelő átoltottság elérésével lehetséges, ezért mindenkit arra buzdítanak, hogy a felajánlott vakcinával oltassa be magát – írja az MTI.

A közlemény szerint

a járványhelyzet kritikus, az egészségügyi ellátórendszer kapacitása bármikor elérheti a határait, a nyugodt, biztonságos életünkhöz pedig csak úgy térhetünk vissza, ha mindenki beoltatja magát.

Azt is hozzátették, hogy közös küzdelmünk sikere most elsődlegesen mindannyiunk magatartásától, szabálykövetésétől függ, ezért a Magyar Orvosi Kamara elnöksége mindenkit arra kér, hogy fokozottan és fegyelmezetten tartsa be a személyi védekezés szabályait:

maszkviselés, távolságtartás, kézhigiéné, a mobilitás és a találkozások minimalizálása.

Aki teheti, maradjon otthon – tették hozzá.

Forrás: Telex

Címlapkép: MTI/Vajda János