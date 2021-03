Megszólalt Karácsony Gergely arról, hogy jönnek-e újabb korlátozások Budapesten

Karácsony Gergely nem tud róla, hogy újabb korlátozások jönnének Budapesten.

A fővárosi önkormányzat még nem kapott tájékoztatást arról, hogy esetleg Budapestre külön korlátozó intézkedéseket vezetnének be.

Karácsony Gergely budapesti főpolgármester szerint egyelőre nincs arról hír, hogy a fővárosra külön korlátozó intézkedéseket vezetnének be

A számok mindenekelőtt tragikusak, az egész országban, és nagyon aggasztóak Budapesten is,

- írta kedd reggeli bejegyzésében a főpolgármester, ezt annak apropóján tette meg, hogy a hétvégén a Nemzeti Népegészségügyi Központ (NNK) bejelentette, régiónként eltérő korlátozó intézkedések bevezetése is lehetséges, és azt is állították, hogy Budapesten és Pest megyében van a legtöbb fertőzött.

Nos, sem én, sem a városvezetés egyelőre ilyen szándékról tájékoztatást nem kapott

- közölte a főpolgármester, aki egy térképet is közzétett, ezen a március 7. és 14. közötti adatokat lehet látni, a 100 ezer főre eső heti új esetszámokat. Karácsony a német Robert Koch Intézet iránymutatására is felhívta a figyelmet, miszerint a 100 ezer lakosra eső heti 100 fertőzött fölött egy régió vagy ország nem tudja kontrollálni az új fertőzéseket, ezért kell a korlátozásokat bevezetni.

Budapest ebből a szempontból a 400-600 közötti sávban van a legtöbb megyével együtt. Pest megye, Fejér, Győr, Nógrád a 600-800 közötti sávban és két megye, Somogy és Komárom a 800 fölötti sávban az általam ismert legutóbbi statisztikák alapján. A statisztikák mögött persze – elmondom mindannyiszor – életek és sorsok vannak. A helyzet tehát mindenhol nagyon rossz, vagyis egyáltalán nem megnyugtatásnak szánom a tényt, hogy az országon belül mégsem a legnépesebb Budapesten a legrosszabb

Karácsony Gergely szerint továbbra is szükséges lenne, hogy tömegesen kezdjenek el oltani az országban, emellett tömeges tesztelésre és kontaktkutatásra is szükség van, valamint tiszta és világos kommunikációra is. Arra is kitért, hogy a fővárosi önkormányzat helyet és munkaerőt is biztosítana az oltások felgyorsításához, de szívesen átvállalnák az oltások beadását is a kormánytól.

