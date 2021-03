Kubaton is alázni próbálta Hadházyt, de követői között sem aratott vele sikert

Egyetért a Facebookhoz nem annyira értő kollégájával.

Tegnap véletlenül a Ferencváros hivatalos Facebook-profiljával nevezte valaki hitványnak Hadházy Ákost, mert az ellenzéki politikus arra figyelmeztetett, hogy a mentősök sokkal jobban le vannak terhelve, mint amit az OMSZ kifelé kommunikál.

A mentőszövetség – és a kormánypárti szimpatizánsok szerint – Hadházy ezzel "rátámadt" a mentősökre.

Bár a Fradi közösségi oldalán azt írta, az illetőt megrovásban részesítették, most Kubatov Gábor pártelnök is nekiment Hadházynak. A végén fel is kapcsolta a Caps Lock gombot, hogy még inkább igaza legyen:

Tegnap a Fradiban dolgozó egyik kollégámnak elfogyott a türelme. Hadházy Ákos ugyanis a koronavírus-járvány legnehezebb napjaiban, politikai haszonszerzés céljából a magyar életekért nap mint nap harcoló mentősökre támadt. Hazugságokkal gyalázta, sértegette a mindennapok hőseit. Az FTC-t igyekszünk távol tartani a politikai kinyilatkoztatásoktól, ez nálunk alapelv. Kollégám figyelmetlen volt, hibázott, amikor magánvéleményét, véletlenül a klub nevében kommentelte. Én azonban egyetértek vele: HADHÁZY, TE EGY HITVÁNY EMBER VAGY! PONT!

- írta Kubatov, ám a kommenteket figyelve nem sokan osztják eme véleményét.

A bejegyzésre mindeddig 1300 lájk és egyéb reakció érkezett, Hadházy e poszthoz fűzött kommentjére már több mint ennek a duplája.

Forrás: Facebook/Kubatov Gábor