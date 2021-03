Csak szerdán negyvenen keresték fel az ózdi sürgősségit, 17 embert már haza sem engedtek.

Azokat a felvételeket képzeljék el az ózdi kórházban, mint amilyenek tavaly Olaszországban készültek. Ezt éljük meg nap mint nap, óriási terhet ró ránk, mind fizikálisan, mind szellemileg

– mondta az Ózdi Városi Televíziónak Bélteczki János, az Almási Balogh Pál Kórház főigazgatója.

A helyi intézményben a szakorvoshiány is folyamatos problémát jelent. Többen nem írták alá az egészségügyi szolgálati jogviszonyról szóló szerződést, de volt olyan is, aki máshol kapott jobb ajánlatot. Emellett a saját dolgozóikat is nélkülözniük kell a covid miatt.

A riport szerint a háziorvosi rendszerben is komoly problémák vannak, mert a 32 praxis jelentős hányada üres.

Hozzánk jönnek harmincasával, negyvenesével

– mondta Bélteczki. A főigazgató szerint 150 covidos beteget látnak most el, ezen felül 17-en vannak most intenzív osztályon lélegeztetőgépen.

Forrás: atv.hu

Címlapkép: Facebook/Ózdi Városi Televízió