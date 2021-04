Az úgynevezett "hosszú Covid" egyik tünete a fülzúgás – írja a Blikk.hu.

A Blikk.hu készített interjút dr. Holpert Valéria fül-orr-gégészt, a Fül-orr-gége Központ orvosával a hat hétnél, enyhe tünetekkel lefutó, úgynevezett "hosszú Covid" által produkált fülzúgás kapcsán.

Az Annals of Clinical and Translational Neurology folyóiratban kórházi kezelést nem igénylő koronavírus-fertőzésen átesett beteg gyógyulását követték nyomon – fogalmaz a Blikk.hu.

A résztvevők 70%-a nő, átlagéletkoruk 43 év. Legtöbbüknél a felépülésük után a gyógyulás nem volt teljes. Sokuknál fáradtság, szorongás, légszomj, szívritmus és vérnyomás problémák, alvászavarok és 29 százalék esetében fülzúgás is jelentkezett.

Egy másik tudományos folyóirat szerint, a tüneteket mutató koronavírus-fertőzöttek 40 százaléka tapasztalta a meglévő fülzúgása rosszabbodását.

Dr. Holpert Valéria elmondta, hogy az összefüggés pontos okai még nem ismertek.

Kitért arra is, hogy a kutatásokban felmerül annak lehetősége is, hogy a kellemetlen tünetek nem önmagában a fertőzés, hanem a lábadozás időszakában szedett egyes gyógyszerek mellékhatásai is lehetnek.

Mindenesetre azut javasolta, hogy

Ha a pozitív koronavírus tesztet követően 6-8 héttel sem szűnik a fülzúgás, javasolt orvoshoz fordulni.

Hiszen több féle módszer is létezik a probléma kezelésére és ezek közül az orvos fogja tudni kiválasztani személyre szabottan a megfelelőt.

