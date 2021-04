A Farm VIP műsorvezetője március 15-én gyújtotta fel a fivére, Gáspár Győző háza mellett található nádast.

A Nógrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság a Blikkel korábban azt közölte, hogy a helyszíni vizsgálat során nem látták okát, hogy eljárást indítsanak. A lap most úgy tudja, hogy mégis elindult az eljárás az ifjabbik Gáspár fivér ellen.

Ilyen esetekben a tűzgyújtás körülményei azok, amelyek miatt szabálysértés állhat fenn. Ha a tűz megfékezéséhez külső beavatkozás, adott esetben például tűzoltóegység bevonása is szükséges, a pénzbírság akár hárommillió forint is lehet, de a kisebb bírság is több százezer forintra rúghat. Amennyiben vagyoni értékű javakat, lakóépületet, emberi vagy állati életet is veszélyeztetett a tűz, már garázdaságról is beszélhetünk, amely viszont büntetőjogi eset