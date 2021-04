Nem veszi vissza Áder János köztársasági elnök Bálint Péter, a Debreceni Egyetem kirúgott dékánjának állami kitüntetését – közölte az államfő hivatala a 24.hu-val.

Indoklásként azt írják, hogy a hatályos szabályozás alapján állami kitüntetés visszavonására nincs mód.

Bálint Pétert tavaly mentették fel dékáni posztjáról a Debreceni Egyetemen. Erre egy etikai vizsgálat után került sor, ahol Bálintot elítélték zaklatási ügyben, miután egy női oktatót panaszt emelt ellene.

Ezek után a 24.hu olyan más oktatót és diákot is megszólaltatott, akiket Bálint verbálisan és fizikailag is inzultált, többük arról számolt be, hogy fizikai erejükre, volt szükség, hogy Bálintot megállítsák.

A korábbi dékán a Magyar Érdemrend lovagkeresztjét 2019-ben épp Áder Jánostól vette át a

“Várkert Bazárban rendezett ünnepségen a magyar irodalomtudomány és a folklórhagyományok kutatása, valamint a roma közösség felzárkóztatási lehetőségeinek vizsgálatával kapcsolatos munkája elismeréseként.”

