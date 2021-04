Pokoli adatok: Magyarországon haltak meg a legtöbben koronavírusban lakosságarányosan az elmúlt egy hét alatt – itt vannak a friss statisztikák

Az elmúlt egy héten a világon Magyarországon haltak meg legtöbben lakosságarányosan a koronavírus miatt – derül ki az erről szóló statisztikákból, amit az Index elemzett.

Ha pedig a járvány kezdete óta számolunk lakosságarányosan, akkor a világon a második legtöbben haltak meg az országban a koronavírus okozta szövődmények következtében. Egyedül Csehország előz meg minket világszinten az utóbbi szempontjából.

Minden egymilliomodik magyarra 2426 halott jut, ha a járvány kezdete óta számolunk. Ha pedig csak az elmúlt egy hetet nézzük, akkor ez a szám 164,79, míg az Magyarország után következő Csehországé 131,78.

Ez látszik a világ koronavírus-fertőzöttségi adatait folyamatosan frissítő baltimore-i Johns Hopkins Egyetem adatai alapján összeállított térképen is az új halálesetek kapcsán.

Az Our World in Data egy másik statisztikáján pedig az látszik, hogy Magyarország táján meglehetősen sötétpirosak a színek. A színek itt a koronavírusos napi halálozásokat mutatják lakosságarányosan, pontosabban egymillió főre vetítve.

