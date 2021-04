Gyanús támogatások lengik körül a harmadik hullám idején Zanzibáron nyaraló mendei polgármestert

Korábban már írtunk arról, hogy sajátos üzletpolitikát folytat a polgármester lánya falusi turizmus címen. 80 ezer forintért kínálnak ugyanis egy éjszaka a mendei CBA melletti házban. Hadházy arról írt pár napja, hogy szerinte éppen az a céljuk, hogy senki ne vegye ki az apartmant a CBA mellett.

Pénteken pedig a 24.hu számolt be arról, hogy Kaszanyi József mendei polgármester és családtagjai is bőven kaptak támogatást attól az uniós pénzosztó egyesülettől, amelynek az élén a politikus áll, illetve ő is vezeti a pályázatokat elbíráló bizottságot.



Fotó (illusztráció): Pixabay

A Pest megyei Mende független polgármestere az idén rossz ütemben vitte üdülni a családját. Kaszanyi József ugyanis éppen akkor tett közzé óceánparti képeket Afrikából, amikor Orbán Viktor önmérsékletre intette a tehetős magyarokat, azt kérve, halasszák el luxusutazásaikat, mert olyan vírusvariánsokat hozhatnak haza, melyekkel bajba sodorhatnak másokat.

A miniszterelnöki figyelmeztetés megszegését bizonyító, a Tanzániához tartozó Zanzibáron készített képeket Hadházy Ákos ellenzéki képviselő tette közzé március végén, amivel egy csapásra országos hírnevet szerzett a polgármesternek.

A kőműves végzettségű Kaszanyi József 2010-ben váltott politikára, azóta vezeti a négyezer lakosú községet. Legutóbb, 2019-ben ellenfél nélkül indult a posztért, és természetesen újraválasztották.

A polgármester az elmúlt időszakban magánvállalkozásai gyarapításában is sikeres volt.

Mendén és Gyömrőn három dohánybolt van a nevén, a résztulajdonában álló Szetam Kft.-n keresztül pedig két CBA élelmiszerbolt is érdekeltségébe tartozik. A Szetam Kft. a cég honlapja szerint főként épületfelújítási és -befejező munkákkal foglalkozik. Telephelyének modernizálására 2018-ban közel 60 millió forint állami támogatást kapott a Pest megyei területfejlesztési program keretében a Pénzügyminisztériumtól.

Hadházy szerint a polgármester a családjával együtt legalább 140 millió forint EU-támogatást söpört be különböző jogcímeken. A vidékfejlesztési programból falusi vendégházat és vágóhidat építhettek. Hadházy Ákos a minap arról írt a Facebookon, hogy:

az apartmanház szobáit a piaci ár sokszorosáért, 80 ezer forintért hirdetik fejenként egy éjszakára az egyik szálláskereső oldalon.

Az ellenzéki politikus azt feltételezi, hogy talán szándékosan akarják távol tartani a vendégeket, és valójában más céllal hasznosítják az épületet, amelyet azonban három évig szállásként kell üzemeltetni a támogatás fejében.

Emlékeznek még a mendei polgármesterre, aki a családjával Zanzibáron pihente ki a járvány fáradalmait? Nos, a... Közzétette: Hadházy Ákos – 2021. április 13., kedd

A Kaszanyi család egyik bevételi forrását a LEADER program uniós pénzei jelentették. Ami azért is figyelemreméltó, mert a LEADER-pénzek elosztására a polgármesternek jelentős befolyása van a Tápió menti térségben, tekintve, hogy 2015 óta ő vezeti a Hajt-a Csapat Egyesületet, amely 26 település összefogásával végzi az uniós támogatások koordinálását.

A bizottságban világos a politikai irányvonal, a tagjai között van Tápiószecső volt fideszes polgármestere, aki egyben a helyi Fidesz-szervezet vezetője, Sülysáp fideszes alpolgármestere, a nagykátai Fidesz-szervezet elnöke, Úri fideszes polgármestere és a tápióbicskei Fidesz egyik vezetőségi tagja. Kaszanyi az egyetlen, aki független polgármesterként került be a körbe.

Ennek ellenére az együttműködésre nem lehet panasz, hiszen ő és családtagjai többször is támogatáshoz jutottak.

Kaszanyi József és testvére, Kaszanyi István, valamint Kaszanyi Vivien, a polgármester lánya összesen 35,5 millió forintot vehetett ki a vállalkozásfejlesztésre szánt 248 millió forintos keretből, vagyis ők hárman megszerezték a 26 településre jutó pénz 15 százalékát.

Kaszanyiék a legnagyobb összegű LEADER-támogatást egy pecsenyesütő technikai felszerelésének beszerzésére kapták.

A pénzből ipari sütőket, pultokat, hűtőket vásároltak, a beszerzést pedig arra az építőipari cégre bízták, amely Mende kivitelezési közbeszerzéseinek rendszeres győztese.

A belterjes támogatási ügyek miatt kipattant belső vita vezetett oda, hogy a vezetők kirúgták a Hajt-a Csapat Egyesület egyik pályázati munkatársát.

Litresits András aki az MSZP delegáltja a Nemzeti Választási Bizottságban, a kirúgott munkavállaló jogi képviselője elmondta:

az eljárás során több furcsa pénzügyi manőverre is fény derült, Tóth István egyéni vállalkozóként kétszer kapott tízmillió forint támogatást az egyesület LEADER-vállalkozásfejlesztési keretéből.

Litresits szerint az egyesület eközben esetenként olyan szorult helyzetben volt, hogy saját tagjai, magánszemélyek és vállalkozók, valamint az önkormányzatok adtak neki kölcsönt. Hozzátette:

éppen az egyik tanú által felmutatott kölcsönszerződés igazolta az ügyfele – az egyesület vezető tisztségviselői által kirúgott alkalmazott – ellen tett feljelentések megalapozatlanságát.

Forrás: 24.hu

Címlapkép: Facebook