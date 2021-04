Változás a hazai koronavírus-statisztikában: csökkent a halálozások, nőtt a kórházi betegek száma

Meghalt 197 beteg, 2680-nal nőtt a fertőzöttek száma Magyarországon – írja az MTI.



Fotó: MTI/Balázs Attila

197, többségében idős, krónikus beteg hunyt el, és újabb 2680 magyar állampolgárnál mutatták ki a koronavírus-fertőzést – tudta meg az MTI a koronavirus.gov.hu hétfői adataiból.

A kormányzati portálon azt írták: 753 188-ra nőtt a Magyarországon azonosított fertőzöttek száma. Az elhunytaké 25 381-re, a gyógyultaké 458 212-re emelkedett.

Az aktív fertőzöttek száma 269 595. Kórházban 8650 koronavírusos beteget ápolnak, közülük 1052-en vannak lélegeztetőgépen. Hatósági házi karanténban 45 132-en vannak, a mintavételek száma 5 144 130-ra nőtt.

Emellett azt is kiemelték, hogy eddig már 3 266 425 embert oltottak be Magyarországon, közülük 1 391 381-en már a második adag vakcinát is megkapták.

Forrás: MTI

Fotó: MTI/Balázs Attila