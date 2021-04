Csak óvatosan! Brutális jégesővel vonul át felettünk a hidegfront

A nyugatról kelet felé vonuló hidegfront hőmérsékletzuhanást, zivatart, jégesőt és felhőszakadást hoz – írja a Telex.hu.

Hidegfront érkezett északnyugat felől Magyarország felé, két összefüggő zivatarlánc is kialakult. Korábban az Országos Meteorológiai Szolgálat az egész országban figyelmeztetést adott ki a zivatarok és felhőszakadások miatt: most már értjük, miért. A Telex.hu szerint a viharos széllökések mellett sok településen komoly jégeső is hullott csütörtök délután.

A kelet felé tartó zivatarlánccal estére lassan lecsengenek a viharok, az OMSZ előrejelzése szerint éjjel mindenütt megszűnik a csapadék. Reggelre nagy területen kiderül az ég, bár foltokban köd előfordulhat.

Pénteken napos idő lesz gomolyfelhőkkel, de az északnyugati szelet olykor erős lökések kísérhetik. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet -2 és +6 fok között lesz, a legmagasabb nappali 13 és 17 fok között alakul.

