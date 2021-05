Meglepő? Egy kormányközeli intézet felmérése szerint nőtt a Fidesz előnye a baloldallal szemben

A Nézőpont Intézet közzétette a múlt heti közvélemény-kutatásának eredményeit – írja a hang.hu.



Fotó: MTI/Kovács Tamás

34-ről 40 százalékpontra nőtt a teljes felnőtt népességen belül a kormánypárt előnye a „baloldallal” szemben a Nézőpont Intézet múlt heti, országosan reprezentatív közvélemény-kutatása szerint.

A hang.hu szerint a kormányközeli intézet mérése szerint márciushoz képest a kormánypárt támogatottsága két százalékponttal emelkedett (a januári adathoz hasonló értékre), míg a „baloldal” három százalékpontot veszített. A kormányzati narratívát követve az intézet azt is hozzátette, hogy a baloldal a közös lista felállítása óta még nem volt ilyen gyenge, amely az oltások sikere ellenére kialakult oltásellenes imázzsal magyarázható.

Az aktív választók között 51 százalékkal egyértelműen vezet a Fidesz. A „baloldali közös lista” most vasárnap 43 százalékot kapna, de az aktív választók további hat százaléka is elégedetlen a kormány munkájával. Közülük a Kétfarkú kutyák (2 százalék) és a Mi hazánk (3 százalék) szavazói azonosíthatóak be.

A Nézőpont azt is megmérte, hogy a felnőtt népesség 58 százaléka elégedett a miniszterelnök munkájával, s csak minden harmadik (35 százalék) kritikus vele. Szerintük a 2021 tavaszán megugró oltási hajlandóság, a vakcinabeszerzés sikere és az átoltottság európai csúcsa magyarázhatja a magas mutatószámot. Igaz, ez messze van a 2020 márciusában mért 72 százaléktól, a tavaly júniusi 62-nél is alacsonyabb (novemberben 59-en állt, januárban 57-en a mutató.)

