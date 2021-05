Elkapta, de enyhe tünetekkel megúszta a vírust a márciusban beoltott fideszes politikus. Azt mondja, az oltásnak köszönhetően nem alakultak ki nála súlyos tünetek.

– írta meg Facebook-oldalán Becsó Zsolt fideszes parlamenti képviselő, akinek szerdán jár le hatósági házi karanténja. Mint írta, a tünetek jelentkezése után (orrfolyás, szaglás és ízlelés elvesztése) kórházba ment, itt pozitív mintát produkált, infúziós kezelést kapott.

Kifejtette, hogy meggyőződése szerint „az enyhe lefolyásban döntő szerepet játszott az a tény, hogy március elején megkaptam az első oltást ( AstraZeneca).

Én mindig is oltáspárti voltam és már csak a saját példámból is kiindulva arra biztatók mindenkit, hogy vegye fel az oltást. Az oltás megakadályozza, hogy súlyosabb tünetek alakuljanak ki és így a saját családunk is nyugodtabban vészeli át a covidos időszakot.