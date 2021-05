Népszava: nem megy egyik napról a másikra az egészségügy újraindítása

Hiába rendelte el ezt az egészségügyért felelős miniszter, ha nincs ember, akikkel újranyissák a műtőket.

A Népszava cikke szerint bár e hét közepére hirdette meg az egészségügy újraindulását Kásler Miklós emberi erőforrás-miniszter, ez még hosszú hetekbe telhet.

Fotó: Illusztráció/pixabay.com CCO

A cikk szerint egyre hosszabbak a várólisták a COVID-19 járvány okozta leállás miatt a hazai egészségügyben, az intézményekben az elmúlt egy évben a szokásos betegforgalom az ötödére esett vissza. Mindezek ellenére várhatóan továbbra is csak a legsürgősebb eseteket fogadhatják majd a szakrendelők és a kórházak, mert az ágazat irányítói egyelőre túl sokat várnak el az így is már kifeszített tempóban működő egészségügyisektől.

A lap szerint

"egyidejűleg kell fokozni az oltási tempót, fönntartani változatlan kapacitással a kórházak Covid-részlegeit, szabadságra engedni az eddig halálra hajtott orvosokat és a nővéreket, valamint újraindítani a lakossági ellátásokat,"

amire egy nekik nyilatkozó intézményvezető szerint nincs elég ember és kapacitás.

A járvány alatt a kórházak 30-40 százalékkal kevesebb beteget fogadtak, és akit felvettek, azok négyötöde koronavírusos volt. A nem koronavírusos ellátás takaréklángra állításával minden más területen felszabadult embert átirányítottak a koronás betegek elltására. Kásler Miklós miniszter friss utasítása szerint viszont a Covid-osztályokat fenn kell tartani, ugyanakkor az ott dolgozó orvosok és ápolók nem vehetnek részt a nem covisdosok ellátásában. Így a járvány enyhülését egyelőre arra lehet felhasználni, hogy kiadják a halálosan fáradt egészségügyiseknek az elmaradt szabadságokat.

A Népszava szerint a visszaállás újabb hátráltató tényezője, hogy a szakrendelők egy része oltópontként funkcionál, a fővárosban pedig az is csökkenti az amúgy is szűk kapacitásokat, hogy a kórházakban felújítások zajlanak (zömmel tisztasági festések vannak, de emiatt is költöztetni kell néha osztályokat).

Ráadásul maga Kásler Miklós is korlátokat szabott az újranyitás (egynapos sebészeti ellátás például) kapcsán: továbbra is csak testhőmérséklet-mérés után lehet beteget fogadni. Az ellátást az igényelheti, akinek van oltási igazolványa (vagy aki egészségügyi ok miatt nem kapott még vakcinát). Akinek ilyen nincs (tehát saját elhatározásból nem kért oltást) annak a tervezett beavatkozások előtt 48 órával egy PCR-tesztet, és a műtét napján további antigéntesztet is csináltatnia kell saját pénzből. Ezekkel kell igazolnia, hogy nem fertőzött.

A lap összegyűjtötte, hogy a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő (NEAK) nyilvános várólista-felületén jelenleg a következő a helyzet:

- diagnosztikus szívkatéterezésre mintegy 1123,

- csípőprotézisre körülbelül 6000,

- különféle gerincműtétekre 1400-1500 beteg várakozik.

A lap szerint a valóságban ennél sokkal magasabb lehet az egyes beavatkozásra várók száma, mert az adatok több hét késéssel kerülnek fel az oldalra. És azok sincsenek a listán, akik a járvány alatt betegedtek meg, de nem fordultak orvoshoz a panaszaikkal.

A lap által kiemelt három beavatkozás olyan, amelyet ha nem végeznek el időben, akkor az erősen ronthatja a betegek életminőségét, illetve a megrokkanásukat okozhatja.

