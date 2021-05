„A jövőt a gyermeiknek építjük." – írja a miniszterelnök a legújabb Facebookon posztolt videójában.

Fotó: Orbán Viktor/Facebook

Magyarország miniszterelnöke a szokásos pénteki, Kossuth rádiónak adott interjújából ezúttal megosztott egy részletet a Facebook oldalán, amelyhez egy videó is dukált. A következő szöveggel posztolta a tartalmat:

COVID 2/186. A jövőt a gyermekeinknek építjük. Tovább kell növelni a családok támogatásait // We are building the future for our children. We must further increase family benefits