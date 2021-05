Rémisztő dolgot mondott a szakember: az indiai mutáns vethet véget a gazdaságnak

Az utóbbi napokban folyamatosan érkeztek a hírek, hogy az európai országok többsége felszabadulhat a koronavírus nyomása alól, azonban mindezt az Indiában pusztító koronavírus-variáns árnyékában.



A kontinensünkön is felütötte fejét a mutáns, de egyelőre kisebb baj nélkül, azonban a nyári nyitások még megfordíthatják a trendet.

Sajnos úgy tűnik, hogy a B 1.617.2 jelű indiai verzió keresztbe tehet akár már a nyári turistaszezonnak is – szemben azzal, amit sok hónapon át gondoltam, miszerint a nyár már nyugodtan telhet a fejlett világban

– írja honlapján Zsiday Viktor pénzügyi szakember.

Az indiai variáns miként terjedt el az elmúlt hetekben Nagy-Britanniában:

alig volt pár hete észrevehető, mára pedig az összes eset 20%-a felett van. Ugyanez a variáns árasztotta el az eddig példásan védekező Délkelet-Ázsiát is, több országban is olyan problémákat okozva, amelyet nem tudnak kezelni.

A brit hatóságok szerint az új indiai variáns akár 50%-kal fertőzőbb lehet a britnél (amely maga is vagy 50%-kal fertőzőbb volt az eredetinél), és részlegesen lehet, hogy ki tudja kerülni a vakcinák adta védelmet is. A nagyon gyors terjedés arra utal, hogy egyelőre ezt valószínűsíthetjük – ennek pedig hatalmas kihatása lehet a világgazdaságra – írja. Azt is hangsúlyozza:

sajnos most olyan időket élünk, hogy nem fiskális és monetáris változók, hanem a vírus lehet gazdaságainkra a legnagyobb hatással.

A jelenlegi trendeket kivetítve ez a variáns válhat július-augusztusra dominánssá Európában is – amennyiben a fenti számok igazak jelenti ki írásában Zsiday Viktor, aki szerint

ha ez így történik, akkor ez ellen még a 60-70%-os oltottság sem feltétlenül elegendő, és emiatt az eddig gondtalannak tűnő július-augusztusi turistaszezon is hatalmas pofont kaphat (kedvezőbb esetben a felfutás elhúzódhat őszre, de nehéz előrejelezni, mert nagyon bizonytalanok az adatok).

Valószínű, hogy még egy fentebb vázolt negatív forgatókönyv esetén sem lennének akkora gazdasági károk, mint a korábbi hullámoknál, de a gazdaságpolitikusok/befektetők által előrevetített nagy fellendülésben törés lehet, egyes szektorok pedig komoly pofont kaphatnak:

kisebb növekedés, későbbi kamatemelés, kisebb kereslet az árupiacokon, nagyobb deficitek a költségvetésekben.

